Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 25-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trực tiếp và cùng Đoàn đại biểu Lào sang dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; tin tưởng chắc chắn rằng, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sửa đổi Hiến pháp và cải cách bộ máy, tạo xung lực mới trong việc đề ra chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhằm đảm bảo giữ vững độc lập tự chủ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ưu tiên cao nhất hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng sang tham dự với tư cách khách mời danh dự và chứng kiến Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; chúc mừng Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia đàm phán từ đầu và đăng cai tổ chức lễ ký kết, thể hiện rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc coi trọng công tác phòng, chống tội phạm mạng. Công ước sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm an ninh mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Lào cùng các đối tác phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển không ngừng của Việt Nam qua 40 năm đổi mới. Việt Nam luôn ổn định về chính trị, kinh tế tăng trưởng bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh được củng cố và vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định. Đặc biệt năm 2025 Việt Nam sẽ bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, tương đương 5.000 USD/người/năm. Những thành quả quan trọng này cho thấy đường lối phát triển hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất và toàn diện. Bên cạnh tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm mức của quan hệ chính trị tốt đẹp; thống nhất thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương, mở rộng kết nối hạ tầng, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác chiến lược, qua đó tạo động lực mới cho giai đoạn hợp tác phát triển hiệu quả và bền vững lâu dài, vì lợi ích chung của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi về các nội dung hợp tác cụ thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết thỏa đáng những điểm nghẽn trong công tác triển khai; đề cập đến các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, hợp tác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lào.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhau trao đổi về tình hình nổi bật mỗi Đảng, mỗi nước gần đây; thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ gây ra tại Lào và Việt Nam vừa qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, thay đổi nhanh chóng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, gắn bó, tăng cường tham vấn, chủ động phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực, ASEAN; cùng hỗ trợ nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu của mỗi Đảng, mỗi nước, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc, bầu cử Quốc hội cho nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, mỗi nước.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

(NLĐO)- Hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc tăng cường, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm giữa hai nước

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

Tháng 8-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng lưu trú tại Cung điện Vrana trong chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Bulgaria.

Tổng thống Rumen Radev giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về công nghiệp quốc phòng Bulgaria

(NLĐO)- Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã trực tiếp giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria.

Việt Nam - Lào tổng bí thư, chủ tịch nước lào Thongloun Sisoulith Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo