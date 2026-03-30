Thời sự Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031

PHAN ANH - LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, trách nhiệm của HĐND Thành phố khóa XI là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang

Sáng 30-3, tại Hội trường Thành ủy TPHCM, diễn ra kỳ họp thứ I HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. 

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Cùng dự còn có các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM: Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM dự kỳ họp

Kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của HĐND và UBND Thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Theo ông Võ Văn Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khép lại trong một bối cảnh rất đặc biệt với nhiều biến động lớn, diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. 

TPHCM đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19, những tác động bất lợi từ suy giảm kinh tế toàn cầu, áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị, môi trường, an sinh xã hội và yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập, cạnh tranh phát triển.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh 2.

Đại biểu dự kỳ họp

Trong bối cảnh đó, TPHCM đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi đà tăng trưởng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc

Đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Thành phố đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới, cũng là những yêu cầu mới, thách thức mới.

Theo đó, TPHCM vừa tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước vừa phải tiên phong mở đường cho những mô hình tăng trưởng mới, cách làm mới, cơ chế quản trị mới, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 

Chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng, huy động và sử dụng mọi nguồn lực cho phát triển không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho Thành phố bứt phá đi lên.

"Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của HĐND Thành phố khóa XI là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. HĐND Thành phố phải thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; là trung tâm của sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của Thành phố" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh. 

Do đó, mỗi đại biểu cần phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức sâu sắc về trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động nghiên cứu, sâu sát thực tiễn, đóng góp thiết thực vào việc ban hành các nghị quyết có chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong tình hình mới.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Ông Võ Văn Minh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, bảo đảm việc xem xét, quyết định đúng quy định, chặt chẽ, thận trọng, lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đây là yêu cầu rất quan trọng để xây dựng một bộ máy đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu

Ông Võ Văn Minh tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Kỳ họp thứ I, HĐND TPHCM khóa XI sẽ thành công tốt đẹp; tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của HĐND Thành phố trong cả nhiệm kỳ 2026-2031; góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin của Trung ương, của cử tri và vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng của Thành phố đối với cả nước.

Hôm nay, bầu Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM nhiệm kỳ mới

Hôm nay, bầu Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM nhiệm kỳ mới

(NLĐO)- Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa mới

100% người trúng cử được xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa mới

(NLĐO) - Trong số 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI có 41 nữ, 4 đại biểu ngoài Đảng, 104 người có trình độ trên đại học

Ngày 30-3, TPHCM tiến hành kỳ họp HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026- 2031

(NLĐO) - Dự kiến tại kỳ họp HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026- 2031, các đại biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố,

TPHCM khai mạc Võ Văn Minh kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM
