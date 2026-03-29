100% người trúng cử được xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa mới

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh vừa ký nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ủy ban bầu cử TPHCM xác nhận 125 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM.

Cử tri TPHCM tham gia bỏ phiếu bầu cử

Trước đó, Ủy ban bầu cử TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong số 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI có 41 nữ (chiếm 32,80%); 4 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 3,20%). Có 67 đại biểu tái cử (chiếm 53,60%); có 104 người có trình độ trên đại học (chiếm 83,20%).

Sáng mai (30-3), theo kế hoạch, tại Hội trường Thành ủy TPHCM sẽ diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử TPHCM sẽ báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; thành lập và bầu Trưởng các Ban của HĐND thành phố. Cạnh đó, tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bầu các Ủy viên UBND thành phố. Đồng thời, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.