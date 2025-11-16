HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Cua Cà Mau là biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa thiên nhiên và sự cần cù trong lao động của người dân

Tối 16-11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển".

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau - Ảnh 1.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025

Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị sản vật cua Cà Mau cũng như quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 là sự kiện quy mô cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 16 đến 22-11 với nhiều hoạt động phong phú nhằm hướng đến mục tiêu nâng tầm thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường.

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - cho biết ngành thủy sản là trụ cột kinh tế của tỉnh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu và đời sống nhân dân. Cua Cà Mau là sản vật được nuôi dưỡng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, là thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao.

"Cua Cà Mau không chỉ là sản phẩm chất lượng cao mà còn là biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa thiên nhiên và sự cần cù trong lao động của người dân vùng Đất Mũi. Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025 là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá toàn diện ngành hàng cua Cà Mau với chuỗi các hoạt động tiêu biểu, như: không gian trưng bày, triển lãm thương mại sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc sắc từ cua và các sản vật vùng miền; hội thảo quốc tế "Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành cua biển Việt Nam…" – ông Thiều nhấn mạnh.

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau - Ảnh 3.

Hàng ngàn người dân Cà Mau tập trung tại quảng trường Phan Ngọc Hiển để theo dõi lễ khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025

Chuỗi sự kiện này nhằm thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc khẳng định giá trị thương hiệu cua Cà Mau và mở rộng hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch. Song song đó, đây còn là diễn đàn kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp để cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Sản lượng cua biển hàng năm của tỉnh Cà Mau hơn 36.000 tấn.

Để phát huy hơn nữa tiềm năng cũng như lợi thế của ngành hàng cua, tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai nhiều định hướng chiến lược phát triển bền vững, như: xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất cua biển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu giống mới, mô hình cua cốm và các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; phát triển du lịch sinh thái gắn với sản phẩm cua Cà Mau…

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP nông nghiệp… Tính đến tháng 10-2025, tổng sản lượng thủy sản đạt 8,15 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 9,31 tỉ USD.


