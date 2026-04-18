Văn hóa - Văn nghệ

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 tại TP HCM

Bài và ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 tại TP HCM triển khai với nhiều hoạt động tiếp cận tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sáng 18-4, tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18 đến 25-4 trên địa bàn thành phố, hướng tới Ngày Sách và Bản quyền thế giới (21-4), đồng thời chào mừng các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước và TP HCM.

"Tri thức thay đổi cuộc đời"

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh cả nước hướng về những ngày tháng Tư lịch sử, đồng thời TP HCM hướng tới kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Sách từ lâu đã khẳng định là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và những giá trị nhân văn. Đọc sách không chỉ giúp con người tiếp thu tri thức, mở rộng hiểu biết mà còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy những khát vọng tốt đẹp cho cuộc sống" - ông nhấn mạnh.

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 tại TP HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phát biểu khai mạc

Trong những năm qua, TP HCM đã triển khai nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc như hệ thống đường sách, các không gian đọc, chương trình giao lưu giới thiệu sách… từng bước tạo thói quen đọc trong cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Với chủ đề "Tri thức thay đổi cuộc đời", Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 năm 2026 trên địa bàn TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa đọc; lan tỏa mô hình không gian đọc trong khu dân cư; khuyến khích sáng tác, xuất bản; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức trong không gian TP HCM mở rộng sau sáp nhập, với quy mô và phạm vi lớn hơn.

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 tại TP HCM - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại TP HCM.

Theo ông, từ định hướng của các nghị quyết, chỉ thị về phát triển văn hóa, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh vai trò của sách và văn hóa đọc trong chiến lược phát triển. Việc đọc sách không chỉ phục vụ nhu cầu tiếp nhận tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng đời sống tinh thần, hình thành lối sống tích cực. Thành phố cũng khuyến khích xây dựng thói quen đọc trong gia đình, coi đây là yếu tố tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Một trong những mục tiêu được đặt ra là phát triển TP HCM trở thành trung tâm tri thức, trong đó văn hóa đọc giữ vai trò then chốt.

Nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa rộng khắp

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 được tổ chức gồm chuỗi hoạt động đa dạng diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 tại TP HCM - Ảnh 3.

Đaih biểu tham quan khu vực Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại khu vực trung tâm, triển lãm sách được tổ chức tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình với nhiều không gian chuyên đề như trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu quý hiếm, sách dành cho người khiếm thị, sản phẩm xuất bản ứng dụng công nghệ.

Song song đó là các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách, chương trình kể chuyện thiếu nhi, workshop sáng tạo, trải nghiệm STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp cận tri thức.

Các địa phương như khu vực Phú Lợi, Bà Rịa cũng tổ chức hội sách, triển lãm, cuộc thi cảm nhận sách, giao lưu tác giả - tác phẩm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều đối tượng bạn đọc. Một điểm mới của năm nay là việc tổ chức lễ hội sách tại khu dân cư, với các hoạt động đọc sách, trao đổi sách, giao lưu đại sứ văn hóa đọc, nhằm hình thành thói quen đọc trong cộng đồng.

Ngoài ra, các chương trình như chuyển thể tác phẩm văn học, hội thảo phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp, xây dựng tủ sách cộng đồng, thư viện số tại Côn Đảo, hoạt động xe thư viện lưu động tại trường học… cũng được triển khai đồng bộ. Chuỗi hoạt động diễn ra liên tục trong nhiều ngày, mở cửa tự do, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận và tham gia.

Trước đó, hội sách lần đầu tiên được tổ chức tại khu dân cư đã khai mạc vào tối 17-4 tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM). Sự kiện thuộc khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp UBND phường Cát Lái tổ chức.

Chương trình có sự tham gia của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, mang đến nhiều đầu sách thuộc các thể loại khác nhau, trong đó nổi bật là sách thiếu nhi cùng các sản phẩm văn phòng phẩm. Không gian hội sách được bố trí ngay khu sinh hoạt chung của chung cư, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của cư dân.

Trong thời gian diễn ra, hội sách tổ chức các hoạt động như trưng bày, bán sách; workshop vẽ tranh, tô màu dành cho thiếu nhi; giao lưu với Đại sứ Văn hóa đọc - nhà văn, nhà báo Phương Huyền vào chiều 18-4.

Bên cạnh đó, cuộc thi "Review sách hay" dành cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn cũng được phát động với hai hình thức viết và quay video, tổng giá trị giải thưởng hơn 20 triệu đồng, dự kiến trao giải vào ngày 1-6. Đây là hoạt động thí điểm đưa hội sách vào khu dân cư, phục vụ trực tiếp nhu cầu tiếp cận sách của người dân.

Hình ảnh ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đồng Nai

(NLĐO)-Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tỉnh Đồng Nai đã diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày, xếp sách nghệ thuật, giao lưu phục vụ bạn đọc

(NLĐO) – Thời tiết nắng nóng gay gắt cuối tuần cũng không thể ngăn đông đảo người dân và du khách hòa mình, tận hưởng không khí rộn ràng của Ngày Sách và Văn hóa đọc tại TP HCM.

(NLĐO) - Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 3 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22-4 với hơn 300 hoạt động đồng loạt diễn ra tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn TP HCM.

