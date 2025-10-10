Từ trái sang: Các tác giả TP HCM tham gia trại: Trần Kim Khôi, Ngọc Trúc, Nguyễn Thụ Phương, Hồng Yến, Lê Thu Hạnh, Trần Mỹ Dung, Thanh Hiệp và Phạm Văn Đằng

Sáng10-10, tại thị trấn Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã long trọng khai mạc Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu năm 2025, với sự tham gia của 15 tác giả tiêu biểu đến từ cả hai miền Nam – Bắc.

Đây là hoạt động thường niên nhằm khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo, tìm kiếm những kịch bản mới, có giá trị nghệ thuật và hơi thở thời đại cho sân khấu Việt Nam. nơi hội tụ của những cây bút tài năng Trại sáng tác năm nay quy tụ những gương mặt quen thuộc và uy tín trong giới sân khấu như Lê Thu Hạnh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Kim Khôi, Vũ Thu Phong, Ngọc Trúc, Phạm Văn Đằng, NSND Lan Hương, Trần Mỹ Dung., Minh Nguyệt, Cổ Chiên ...

Tác giả Lê Thu Hạnh và NSND Lan Hương

Mỗi tác giả mang đến Tam Đảo nhiều kịch bản mới, đầy tâm huyết góp phần làm mới đời sống sân khấu trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Phát biểu khai mạc, NSND Giang Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - nhấn mạnh: "Trại sáng tác không chỉ là nơi nuôi dưỡng ý tưởng, mà còn là diễn đàn kết nối các thế hệ tác giả. Trong bối cảnh sân khấu đang cần những đột phá về nội dung, đề tài và hình thức thể hiện, việc đầu tư cho kịch bản chính là đầu tư cho tương lai của sân khấu nước nhà".

Theo ông, năm 2025 là cột mốc quan trọng khi sân khấu Việt Nam hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh và chuẩn bị gửi đến các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc dàn dựng. Do đó, các tác giả cần nắm bắt tinh thần thời đại, phản ánh chân thực những vấn đề của xã hội đương đại bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, giàu tính nhân văn. Từ Tam Đảo nhìn ra hành trình sáng tạo .

Nhà văn - Nhà biên kịch - Thạc sĩ Nguyễn Thu Phương và NSND Lê Chức

Những ngày ở Tam Đảo, các tác giả sẽ có thời gian trao đổi chuyên môn, thảo luận đề tài, hoàn thiện kịch bản dưới sự góp ý của các nhà chuyên môn, đạo diễn và Hội đồng nghệ thuật.

NSND Giang Mạnh Hà phát biểu khai mạc Trại sáng tác 2025 tại Tam Đảo

NSND Lê Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, chia sẻ đầy tâm huyết: "Mọi thành công của sân khấu đều bắt đầu từ một kịch bản hay. Chúng tôi kỳ vọng từ trại sáng tác này sẽ xuất hiện những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, có sức lay động và khẳng định bản sắc sân khấu Việt trong thời kỳ hội nhập".

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của người viết hôm nay không chỉ dừng ở việc kể chuyện, mà còn phải biết "đặt câu hỏi" cho thời đại – để sân khấu thật sự trở thành nơi đối thoại giữa nghệ thuật và đời sống.

Một số hình ảnh của ngày khai mạc Trại sáng tác tại Tam Đảo:

Quang cảnh ngày khai mạc Trại sáng tác sân khấu 2025 Tam Đảo

NSND Lan Hương và Nguyễn Toàn Thắng