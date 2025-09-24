HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Hội Sân khấu TP HCM đã khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu 2025 tại Nha Trang, có nhiều tác giả nổi tiếng tham gia


Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang- Ảnh 1.

Các tác giả và ban tổ chức Trại sáng tác kịch bản tại Nha Trang do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức

Tại Nhà sáng tác Nha Trang, Hội Sân khấu TP HCM đã khai mạc Trại sáng tác kịch bản Sân khấu 2025 (từ 23 đến 28-9), quy tụ nhiều tác giả, nhà biên kịch với loạt kịch bản mới hứa hẹn mang đến làn gió sáng tạo cho đời sống sân khấu.

Lê Thu Hạnh tiếp tục tỏa sáng sau giải thưởng Nhà nước

Là tác giả của kịch bản chính luận "Đồng chí" được trao giải thưởng Sáng tạo của TP HCM, đồng thời là vở lần đầu lưu diễn tại Hàn Quốc, tác giả Lê Thu Hạnh (Giải thưởng Nhà nước năm 2024) đã tiếp tục sáng tác nhiều kịch bản bám chặt đời sống xã hội. 

Là người kín tiếng, ít chịu phát biểu, đồng thời lại là người có nhiều nhận xét chi tiết về những kịch bản tham gia trại, sự có mặt của chị luôn mang lại nhiều đóng góp hiệu quả cho trại sáng tác, để từ các chuyến đi, sân khấu TP HCM có thêm nhiều tác phẩm mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, nhấn mạnh: "Chúng ta đóng góp tích cực cho nhau để mỗi tác giả có thể tiếp thu và có thể nâng cao hơn chất lượng tác phẩm của mình. 

Đây không chỉ là dịp để sáng tác mà còn là cơ hội giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, nuôi dưỡng đam mê và tinh thần cống hiến cho sân khấu".

Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang- Ảnh 2.

Tác giả Lê Thu Hạnh

Vương Huyền Cơ vẫn bền bỉ với nghề

Năm nào chị cũng tham gia các trại sáng tác từ TP HCM đến các trại do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Là ngòi bút sắc bén với nhiều kịch bản có chiều sâu về mặt nhận thức và tư duy cuộc đời, ở một góc cạnh khác chị còn là ngòi bút "đắt show" với kịch thiếu nhi – lãnh vực rất hiếm tác giả chịu sáng tác. 

Bằng chứng tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, chị cung cấp đều đặn mỗi năm từ 1 đến 2 kịch bản và NSND Mỹ Uyên luôn chọn kịch bản thiếu nhi của Vương Huyền Cơ để "5B" sáng đèn chào đón khán giả nhí. Chị là tác giả luôn trăn trở về cuộc sống, nâng cao giá trị tinh thần thông qua nhiều kịch được viết và được dàn dựng từ các trại sáng tác.

Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang- Ảnh 3.

Các tác giả tại Trại sáng tác kịch bản sân khấu TP HCM năm 2025 - Nha Trang

Thu Phương luôn tạo bất ngờ

Tham gia trại trong niềm phấn khởi bởi chị là nhà biên kịch, nhà văn có nhiều kịch bản được chọn từ sân khấu cho đến truyền hình. Ngoài ra với vai trò đạo diễn, chị là gương mặt khá quen thuộc với những tác phẩm được chị dàn dựng trên màn ảnh HTV. 

Vừa được Sân khấu Thiên Đăng chọn tác phẩm "Chung nhà" – kịch bản chị viết cảm tác từ tác phẩm của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sẽ do đạo diễn Tuấn Khôi dàn dựng, chị lại lên đường tham gia trại sáng tác này. 

Là ngòi bút sắc bén với nhiều vấn đề từ gia đình cho đến xã hội, có góc nhìn rất riêng, Thu Phương cho biết sau khi hoàn thành việc học và đổ Thạc sĩ chuyên ngành điện ảnh – truyền hình, chị sẽ tiếp tục dồn sức để trở thành Nghiên cứu sinh chuyên ngành sân khấu trong thời gian sớm nhất. 

"Tôi muốn được học để tiếp tục trang bị kiến thức cho bản thân, việc học với tôi chưa bao giờ là đủ và dừng lại" – Thu Phương tâm sự.

Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang- Ảnh 4.

Nhà văn, Nhà biên kịch, Thạc sĩ Thu Phương tại Trại sáng tác do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức tại Nha Trang

Tám kịch bản hứa hẹn thăng hoa

Trong chương trình trại sáng tác năm nay, có 8 kịch bản chính thức được chọn tham gia: "Đóa quỳnh trong cung cấm" – tác giả Vương Huyền Cơ; "Những người giữ lửa" – tác giả Nguyễn Thanh Bình; "Xóm lưới Phương Nam" – tác giả Đức Hiền; "Thiền sư khóc" (viết về danh y Tuệ Tĩnh) – tác giả Đăng Minh; "Kính vạn hoa" – tác giả Trần Mỹ Trang; "Âm mưu lọ lem" – tác giả Nguyễn Thu Phương; "Bạn ấy sẽ nhận ra con" – tác giả Lê Thu Hạnh; "Ông Phật làm súng" – tác giả Bích Ngân.

Bên cạnh đó, trại sáng tác còn tạo điều kiện cho 3 tác giả trẻ trình bày kịch bản để nhận góp ý từ các nhà chuyên môn: "Quê nhà có nắng" – tác giả Định Nguyên; "Nữ hoàng biển cả" – tác giả Kỳ Phương và "Mãi mãi là huyền thoại" – tác giả Phạm Văn Đằng.

Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang- Ảnh 5.

Tác giả Vương Huyền Cơ

Trại sáng tác kịch bản sân khấu 2025 được xem là hoạt động ý nghĩa, góp phần tìm kiếm, bồi dưỡng tác giả mới và nâng cao chất lượng kịch bản – nền tảng quan trọng cho sự phát triển của sân khấu TP HCM.

Việc lựa chọn Nha Trang – thành phố biển giàu cảm hứng – làm điểm đến cho trại sáng tác cũng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Trong không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa, các tác giả có cơ hội thả hồn sáng tạo, tìm cảm hứng mới để nuôi dưỡng tác phẩm.

"Chính sự giao hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên này hứa hẹn sẽ giúp các tác giả nâng cao giá trị nhân văn, mang hơi thở đương đại, góp phần làm phong phú diện mạo sân khấu TP HCM" – NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ.


Lê Thu Hạnh Vương Huyền Cơ Thu Phương
