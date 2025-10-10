Giải giao lưu hội viên "Sông Bé golf & các câu lạc bộ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải giao lưu hội viên "Sông Bé golf & các câu lạc bộ"

Đông Linh - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Tại đây,các golfer sẽ được trải nghiệm một không gian thể thao đẳng cấp kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

200 golfer sẽ tham dự Giải giao lưu hội viên "Sông Bé golf & các câu lạc bộ" vào ngày 21-10 với cơ cấu giải thưởng rất đáng quan tâm.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Sông Bé Golf với nhiều hạng mục cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ, khẳng định tầm nhìn trở thành "Điểm đến lý tưởng của phong cách sống mới" cho hội viên và khách hàng.

Giải golf giao lưu hội viên Sông Bé & các câu lạc bộ - Ảnh 1.

Sân golf Sông Bé với thiết kế độc đáo, thu hút golfer

Với tinh thần tri ân và gắn kết, sân golf Sông Bé quyết định tổ chức "Giải golf giao lưu hội viên Sông Bé & các câu lạc bộ - Song Be Members and Golf Clubs Friendship Cup".

Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 200 golfer tham dự, bao gồm hội viên golf Sông Bé, chủ tịch các CLB golf uy tín và đông đảo golfer trên cả nước. Đây là giải đấu nhằm tri ân hội viên, mở rộng kết nối và thắt chặt tình hữu nghị trong cộng đồng golf.

Giải golf giao lưu hội viên Sông Bé & các câu lạc bộ - Ảnh 2.

Giải golf giao lưu hứa hẹn nhận được sự quan tâm của đông đảo golfer

Giải diễn ra trọn ngày 21-10 tại sân golf Sông Bé theo thể thức đấu gậy 18 hố. Cơ cấu giải thưởng rất ấn tượng, bao gồm một giải Best Gross cho VĐV xuất sắc nhất; các giải nhất, nhì, ba các bảng nam (A, B, C) và nữ cùng 6 giải kỹ thuật.

TIN LIÊN QUAN

Các phần thưởng giá trị khác gồm hole-in-one trị giá 100 triệu đồng tại các hố par 3 cùng với tour du lịch 6 ngày 5 đêm tham quan kết hợp golf và đầu tư bất động sản Luxury tại Dubai.

Giải nhận được sự quan tâm nhiệt thành từ các golfer và các nhà tài trợ khác, dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Tin liên quan

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: 200 triệu đồng ươm mầm tài năng kinh doanh

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: 200 triệu đồng ươm mầm tài năng kinh doanh

(NLĐO) - 160 golfer đã tranh tài tại Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và cùng nhau đấu giá, đóng góp 200 triệu đồng cho quỹ "Ươm mầm tài năng kinh doanh".

Các CLB golf hàng đầu Việt Nam tranh tài "HTV SWING Cup 2025"

(NLĐO) - Giải Golf "HTV SWING Cup 2025" dự kiến thu hút sự tham dự của hàng trăm golfer khắp cả nước với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỉ đồng.

Khởi tranh giải "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025"

(NLĐO) - Sự kiện thường niên "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025" chính thức trở lại mùa thứ 9 với thông điệp "Hành trình tự hào, vươn tầm cao mới".

hole-in-one Sông Bé golf giải golf giao lưu Sông Bé golf & các câu lạc bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo