200 golfer sẽ tham dự Giải giao lưu hội viên "Sông Bé golf & các câu lạc bộ" vào ngày 21-10 với cơ cấu giải thưởng rất đáng quan tâm.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Sông Bé Golf với nhiều hạng mục cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ, khẳng định tầm nhìn trở thành "Điểm đến lý tưởng của phong cách sống mới" cho hội viên và khách hàng.

Sân golf Sông Bé với thiết kế độc đáo, thu hút golfer

Với tinh thần tri ân và gắn kết, sân golf Sông Bé quyết định tổ chức "Giải golf giao lưu hội viên Sông Bé & các câu lạc bộ - Song Be Members and Golf Clubs Friendship Cup".

Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 200 golfer tham dự, bao gồm hội viên golf Sông Bé, chủ tịch các CLB golf uy tín và đông đảo golfer trên cả nước. Đây là giải đấu nhằm tri ân hội viên, mở rộng kết nối và thắt chặt tình hữu nghị trong cộng đồng golf.

Giải golf giao lưu hứa hẹn nhận được sự quan tâm của đông đảo golfer

Giải diễn ra trọn ngày 21-10 tại sân golf Sông Bé theo thể thức đấu gậy 18 hố. Cơ cấu giải thưởng rất ấn tượng, bao gồm một giải Best Gross cho VĐV xuất sắc nhất; các giải nhất, nhì, ba các bảng nam (A, B, C) và nữ cùng 6 giải kỹ thuật.

Các phần thưởng giá trị khác gồm hole-in-one trị giá 100 triệu đồng tại các hố par 3 cùng với tour du lịch 6 ngày 5 đêm tham quan kết hợp golf và đầu tư bất động sản Luxury tại Dubai.

Giải nhận được sự quan tâm nhiệt thành từ các golfer và các nhà tài trợ khác, dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều giải thưởng hấp dẫn.