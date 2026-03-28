Sáng 28-3, tại Công viên Chi Lăng, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh "Tự hào TNXP TPHCM 50 năm xây dựng và phát triển" nhân kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng (28.3.1976 - 28.3.2026).

Lễ khai mạc triển lãm ảnh về TNXP TPHCM

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM - cho biết 50 năm qua, lực lượng luôn thích ứng nhanh với các nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Điều đó được thể hiện qua các nhiệm vụ mà Thành ủy, UBND TPHCM giao cho Lực lượng TNXP như: thực hiện công tác cai nghiện ma túy, bảo trợ xã hội, hoạt động công ích, các nhiệm vụ cấp bách vì cộng đồng...

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM - phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh.

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, thông qua những bức ảnh tư liệu tại triển lãm, Lực lượng TNXP TPHCM mong muốn tái hiện một phần chặng đường lịch sử vẻ vang, những đóng góp đáng trân trọng và những khoảnh khắc đáng nhớ của lực lượng này.

Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của Lực lượng TTXP; khơi dậy niềm tự hào và tinh thần xung kích trong sự nghiệp xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngay sau phần phát biểu, đại diện lãnh đạo TPHCM cùng đại diện Lực lượng TNXP TPHCM đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Tự hào TNXP TPHCM 50 năm xây dựng và phát triển".

Cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Tự hào Thanh niên xung phong TPHCM 50 năm xây dựng và phát triển."

Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý, tái hiện sinh động chặng đường 50 năm của Lực lượng TNXP TPHCM, từ giai đoạn hình thành, phát triển đến những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.