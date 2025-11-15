Khai mạc Triển lãm "Hành động vì Cộng đồng 2025"

Ngày 15-11, tại khuôn viên Báo Nhân Dân, đã diễn ra triển lãm "Hành động vì Cộng đồng 2025". Triển lãm nằm trong khuôn khổ Giải thưởng "Hành động vì Cộng đồng" nhằm tôn vinh các nỗ lực vì cộng đồng, truyền cảm hứng cho các cá nhân, tổ chức khác hành động mạnh mẽ và truyền đi giá trị tri thức từ những bài học thực tế đầy cảm hứng.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng phát biểu

Triển lãm năm nay mang chủ đề "Kiên trì phụng sự", giới thiệu 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết, ngay trong mùa tổ chức đầu tiên, Human Act Prize đã được chấp thuận là giải thưởng cấp quốc gia. Từ "Dấu ấn tiên phong", "Cộng đồng kiến tạo", đến mùa này, giải thưởng có chủ đề "Kiên trì phụng sự" với mong muốn ghi nhận dấu ấn của những cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đã bền bỉ cống hiến cho xã hội.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng

Cũng trong ngày 15-11, diễn ra vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 với chủ đề "Kiên trì phụng sự".

Năm nay, 27 dự án tiêu biểu được Hội đồng Giám khảo đánh giá là những mô hình tạo tác động xã hội rõ rệt, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô trong tương lai. Các dự án phản ánh sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận - từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ các cá nhân và nhóm cộng đồng, trải rộng từ người trẻ tới người cao tuổi.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, điểm chung giữa họ là tinh thần phụng sự bền bỉ – vừa gần gũi, vừa lớn lao; vừa âm thầm, vừa quyết liệt. Trong một thế giới không ngừng biến động, giá trị của một con người, một cộng đồng hay một quốc gia không chỉ nằm ở khởi đầu mạnh mẽ, mà còn ở khả năng kiên định đi đến cùng với điều đúng đắn.

NSND Xuân Bắc tham gia chấm chung kết Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Tại vòng chung kết, đại diện mỗi dự án có cơ hội trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng giám khảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất – Human Act Prize 2025.

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ 12 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế, gồm đại diện các bộ, ban, ngành, chuyên gia phát triển bền vững, nhà báo, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo các tổ chức lớn.