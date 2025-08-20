HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công bố "Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize" mùa 3

Yến Anh

(NLĐO) - Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", Giải thưởng Hành động vì cộng đồng tìm kiếm và vinh danh những cá nhân, tổ chức đang triển khai các dự án vì cộng đồng.

Chiều 20-8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân công bố "Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize" mùa thứ 3 - 2025 với chủ đề "Kiên trì phụng sự".

Công bố "Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize" mùa 3 - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, chia sẻ để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố.

"Nó không chỉ xuất phát từ trái tim hay một câu chuyện mang sức mạnh nhân văn, mà còn đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo không ngừng, nguồn lực bền vững, một tinh thần kiên trì, bền bỉ. Đây là những yếu tố không dễ dàng hội tụ, và cũng chính là thách thức lớn nhất của những người dấn thân vì cộng đồng. Nhưng nếu hội tụ được, thì dự án sẽ mang lại tác động xã hội sâu sắc" - ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Tiếp nối tinh thần của hai mùa đầu tiên, giải thưởng năm nay tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Nếu "Dấu ấn tiên phong" (2023) là lời tôn vinh dành cho những người mở lối - những chiến binh đầu tiên dấn thân, vượt khó để đặt nền móng cho hành động vì cộng đồng, thì "Cộng đồng kiến tạo" (2024) là bước chuyển mình mạnh mẽ, ghi dấu một tập thể biết kết nối, hợp lực và cùng nhau lan tỏa những mô hình tạo tác động sâu rộng. Và đến với "Kiên trì phụng sự" (2025), hành trình ấy được tiếp nối bằng sự bền bỉ giữ gìn, nuôi dưỡng và làm sâu sắc hơn những giá trị đã được gieo mầm, để từ đó lan xa và bền vững hơn theo thời gian.

Công bố "Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize" mùa 3 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ công bố

Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những cá nhân, tổ chức đang triển khai các dự án vì cộng đồng - không phân biệt quy mô, xuất phát điểm hay lĩnh vực hoạt động. Phụng sự cộng đồng không chỉ là một lý tưởng cao đẹp, mà còn là lựa chọn đầy bản lĩnh. Những con người kiên trì đi tới cùng con đường họ tin chọn xứng đáng được lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh – để những giá trị nhân văn bền vững được thắp sáng và nối dài trong toàn xã hội.

Các dự án tham gia Human Act Prize 2025 sẽ được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính gồm tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động và tính lan tỏa.

Human Act Prize 2025 mở rộng Hội đồng Giám khảo, nâng tổng số thành viên lên 12-14 người, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực phát triển bền vững, giáo dục, môi trường, kinh tế - xã hội, đến từ cả trong và ngoài nước.

Sự hội tụ của những góc nhìn đa chiều - từ thực tiễn đến học thuật, từ địa phương đến quốc tế, từ các chuyên gia độc lập đến lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, ngành – hứa hẹn mang đến một quá trình đánh giá toàn diện, công tâm và sâu sắc cho các dự án được đề cử.

Tin liên quan

Sức hút của âm nhạc cộng đồng

Sức hút của âm nhạc cộng đồng

Những bản nhạc với ý nghĩa nhân văn hướng đến cộng đồng tạo nên một bức tranh nhạc Việt vừa khác biệt vừa thú vị

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng cộng đồng Báo Nhân Dân
