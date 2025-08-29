Khai thác đề tài phim gai góc, thời sự

Ngoài phim truyền hình "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" đang trình chiếu, 2 tác phẩm điện ảnh Việt Nam "Thiên đường máu", "Trại buôn người" hiện trong quá trình thực hiện.

Xã hội quan tâm, trăn trở

"Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" là phim dài tập do Nguyễn Hoàng Anh đạo diễn, phát sóng trên VieON vào thứ sáu, thứ bảy hằng tuần từ ngày 11-7.

Nội dung phim kể về chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đường dây này dụ dỗ tuyển người ra nước ngoài làm việc với mức lương cao, thực tế là ép buộc làm công việc lừa đảo trực tuyến, thậm chí buôn người, buôn bán nội tạng. Ngoài Thúy Ngân và Võ Cảnh, phim còn có nhiều diễn viên tham gia, như: Lê Phương, Mạnh Lân, Gi A, Thủy Tiên, Lan Thy, Otis…

"Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" thu hút được sự chú ý của khán giả khi khai thác đề tài thời sự, gây nhức nhối xã hội thời gian gần đây. Sau một tháng lên sóng, phim ghi nhận hơn 200 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội (VieON, Facebook, YouTube, TikTok, Zalo Video).

Một cảnh trong phim “Cô đừng hòng thoát khỏi tôi”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

"Chúng tôi muốn tạo nên một bộ phim truyền hình với nội dung thật sự khác biệt so với các sản phẩm đã phát hành 5 năm qua. Lần này, chúng tôi lựa chọn một đề tài gai góc, nhiều rủi ro nhưng lại rất thời sự, bởi đây là những điều xã hội đang quan tâm và trăn trở. Chúng tôi tin phim sẽ mang đến thông điệp rõ ràng và cảm xúc mạnh với khán giả" - đại diện VieON kỳ vọng.

Hai phim điện ảnh được công bố gần đây là "Thiên đường máu" và "Trại buôn người" cũng kể câu chuyện lừa đảo, buôn người. Trong đó, "Thiên đường máu" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, với các diễn viên: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, NSƯT Hạnh Thúy… Phim đã bấm máy quay từ ngày 14-8, dự kiến khởi chiếu từ ngày 31-12.

"Thiên đường máu" xoay quanh tình trạng lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc. Ý tưởng nội dung phim đã có từ hơn một năm trước và kịch bản do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, NSƯT Hạnh Thúy cùng tổ biên kịch chấp bút. Đây là tác phẩm được phối hợp thực hiện giữa nhà sản xuất Mega GS và Điện ảnh Công an Nhân dân.

Trong khi đó, "Trại buôn người" đã tổ chức tuyển chọn diễn viên quy mô, dự kiến ra rạp vào quý I/2026. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn nói về thực trạng buôn người đang diễn ra ở các khu vực biên giới.

Góc nhìn nhân văn

Nếu những năm trước, nhà làm phim thực hiện một tác phẩm điện ảnh hay truyền hình đều đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, nên các yếu tố thời sự thường dễ bị lướt qua thì nay đã khác. Giờ đây, phim có thể được sản xuất nhanh hơn nên còn giữ nguyên sức nóng, yếu tố thời sự.

Thế nhưng, thực tế cho thấy như bao đề tài màn ảnh khác, để kể câu chuyện về tình trạng lừa đảo hay buôn người sao cho hay, hấp dẫn là điều không dễ. Đội ngũ biên kịch phải sáng tạo, đạo diễn phải kể chuyện theo cách mới lạ, độc đáo, diễn viên phải nhập vai tốt mới đủ sức giữ chân khán giả.

Bởi lẽ, những câu chuyện mà phim dự tính thể hiện vốn đã được phản ánh rộng rãi trên báo chí và nền tảng mạng xã hội nên ai cũng có thể biết đến. Khán giả cần hiểu rõ, hiểu sâu hơn những câu chuyện trên phim, qua đó đồng cảm với nhân vật, lên án kẻ ác… Điều này phụ thuộc vào khả năng nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu, đào sâu trải nghiệm của các biên kịch. Những tình tiết bi thương, nỗi đau của nạn nhân cũng phải được kể một cách hợp lý, chứ không cố tình thổi phồng để tạo sự chú ý.

Nhiều phim về đề tài gai góc trong xã hội, như "Thiên đường máu", cũng mang đến những góc nhìn nhân văn. "Phim muốn gửi gắm thông điệp gia đình mới là thiên đường thực sự cho bất kỳ ai trong chúng ta" - đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nhấn mạnh.

"Lừa đảo, buôn người vốn là tình trạng nhức nhối trong xã hội. Tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng viết về đề tài này. Tôi nghĩ thách thức lớn nhất là phim phải kể câu chuyện mới lạ, không theo lối mòn nhàm chán nhưng buộc phải có sự hướng thiện, mang đến niềm tin cho mọi người" - nhà biên kịch Thanh Hương nhìn nhận.



