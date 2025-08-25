Áp lực với danh xưng "diễn viên trăm tỉ"

Điện ảnh Việt Nam ngày càng có nhiều phim vượt mốc doanh thu phòng vé trăm tỉ đồng. Những diễn viên tham gia các phim này cũng được ưu ái gọi với danh xưng "diễn viên trăm tỉ".

Không hề tự mãn

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" của giám chế (người trực tiếp giám sát công việc sản xuất ở một bộ phim) Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột), diễn viên Tín Nguyễn đã trải lòng về danh xưng "diễn viên trăm tỉ" dành cho cô.

Trong "Phá đám: Sinh nhật mẹ" - dự kiến ra rạp từ ngày 5-9 dịp lễ Vu lan, Tín Nguyễn hóa thân thành nhân vật Hảo. Đây là vai diễn mà nhân vật khóc rất nhiều, trái ngược với những vai tràn đầy năng lượng mà cô thể hiện trong các phim trước.

Tín Nguyễn từng đóng các phim: "Lật mặt 7: Một điều ước", "Lật mặt 8: Vòng tay nắng", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". Cả 3 phim đều thắng đậm doanh thu khi ra rạp. Trong đó, "Lật mặt 7: Một điều ước" thu về 482,5 tỉ đồng, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" hơn 231 tỉ đồng, còn "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" hơn 248,9 tỉ đồng.

Dù không phải là nữ diễn viên chính trong 3 phim trên, các vai diễn của Tín Nguyễn đều có số phận, được cô lột tả tốt bằng lối diễn tự nhiên, chân thật trên màn ảnh rộng, tạo dấu ấn với khán giả. Vì thế, cô được ưu ái gọi với danh xưng "diễn viên trăm tỉ".

Nữ diễn viên trẻ xuất thân là ngôi sao TikTok trải lòng: "Danh xưng "diễn viên trăm tỉ" là do sự ưu ái dành cho tôi. Thế nhưng, bản thân tôi lại rất "sợ" danh xưng này. Trong đoàn phim có rất nhiều thành viên và mọi người đều đóng góp công sức vào thành công chung".

Đóng vai nam chính trong nhiều phim vượt mốc doanh thu phòng vé trăm tỉ đồng như: "Mang mẹ đi bỏ", "Mai", "Bố già"…, Tuấn Trần cũng bị áp lực không nhỏ với danh xưng "diễn viên trăm tỉ", dù thực lực diễn xuất của anh được nhiều người khen ngợi. Tuấn Trần cho rằng anh may mắn khi có nhiều phim được khán giả đón nhận, song cần cố gắng không ngừng cho các vai diễn tiếp theo.

"Tôi may mắn được các đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng giao vai, tạo cơ hội. Khi đã nhận vai, tôi nỗ lực hết mình, đầu tư kỹ lưỡng cho từng nhân vật. Tôi không cho phép bản thân "sẩy chân" bởi một lần diễn dở, cơ hội trong nghề không còn. Tôi cũng lo ngại khán giả nhận định mình diễn đóng khung, một màu, mà khi đã sợ thì sẽ tránh điều đó xảy ra" - Tuấn Trần bày tỏ.

Các "diễn viên trăm tỉ" khác như Lê Giang, Mạc Văn Khoa, Kiều Minh Tuấn… cũng từng trải lòng về áp lực với danh xưng này.

Diễn viên Tín Nguyễn trong phim “Phá đám: Sinh nhật mẹ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phấn đấu không ngừng

Theo Tuấn Trần, khi đã đóng những phim đạt doanh thu hơn 100 tỉ đồng, diễn viên không nên yêu sách, đưa ra đòi hỏi làm khó bộ phận khác trong ê-kíp. Bởi lẽ, nhà sản xuất, đạo diễn khi mời diễn viên nào cũng mong nhận lại được sự tận tâm, hết mình vì vai diễn, sự kết nối từ nhân vật đến diễn viên. Không chỉ đầu tư thời gian học lời thoại, nghiên cứu về vai diễn, tìm hiểu bối cảnh câu chuyện phim mà diễn viên còn cần phải "sống" với nhân vật.

Để không bỏ lỡ những cơ hội đến với mình, Tuấn Trần luôn tận dụng thời gian học hỏi những kỹ năng cần thiết, dù anh đã là "diễn viên trăm tỉ". Anh không ngại thử thách cái mới, luôn muốn đa dạng hóa vai diễn mà mình thể hiện trên màn ảnh rộng.

Giám chế Nguyễn Thanh Bình tiết lộ dù Tín Nguyễn đóng nhiều phim doanh thu cao nhưng cô vẫn tìm đến các đoàn phim thử vai như diễn viên bình thường, không hề có dấu hiệu ngôi sao. Cô vẫn giữ nguyên sự trong trẻo, tươi tắn vốn có, đạo diễn yêu cầu nhân vật thế nào thì nỗ lực thể hiện tốt nhất có thể.

Nữ diễn viên Rima Thanh Vy - từng đóng vai Tấm trong phim "Cám", doanh thu 117 tỉ đồng - thừa nhận cô "đầy tham vọng" khi mong muốn kế thừa "đả nữ" Ngô Thanh Vân trong việc trở thành diễn viên Việt Nam vươn tầm quốc tế. "Tôi học các kỹ năng cần thiết, tìm hiểu phong cách diễn đặc trưng, được yêu thích của diễn viên các nước. Tất cả sẵn sàng để khi có cơ hội, tôi sẽ nắm bắt mà không bỏ lỡ chỉ vì lý do không có thời gian học hỏi kỹ năng nào đó cho nhân vật trong phim" - cô bộc bạch.

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng không ngại tăng - giảm cân, để râu tóc dài… nhằm thay đổi ngoại hình cho phù hợp từng nhân vật mà anh thể hiện. Anh từng tăng 13 kg, để tóc và râu dài trong 6 tháng, tẩy tóc 4 lần để có màu bạc tự nhiên khi vào vai ông Hòa trong phim "Cô dâu hào môn" - ra rạp năm 2024.

Kiều Minh Tuấn thổ lộ: "Áp lực lớn nhất trong vai ông Hòa là tạo hình hợp với độ tuổi làm chồng nhân vật do diễn viên Lê Giang hóa thân. Sau khi tạo hình hoàn chỉnh, được đội ngũ sản xuất nhận xét là trông lớn tuổi hơn cả "đàn chị", tôi mới cảm thấy an tâm đôi phần".

Trong khi đó, nam "diễn viên trăm tỉ" Mạc Văn Khoa cũng đã "ở ẩn" suốt 2 năm chỉ để chờ đợi vai diễn phản diện đầu tiên trong sự nghiệp. Với vai ông Danh trong "Út Lan: Oán linh giữ của" của đạo diễn Trần Trọng Dần, anh dồn nhiều tâm huyết và tiếp tục được khán giả ngợi khen.

Theo những người trong cuộc, danh xưng "diễn viên trăm tỉ" vừa là áp lực vừa là động lực cho các diễn viên không ngừng phấn đấu, cố gắng để không phụ niềm tin từ khán giả yêu mến mình.



