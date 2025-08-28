HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phản diện cơ bắp của "Mưa đỏ" thành "kẻ tình nghi"

Minh Khuê

(NLĐO) - Siêu mẫu, diễn viên Lương Gia Huy vào vai Long - chủ của một homestay, bị nữ chính nghi là kẻ hãm hại cô trong phim "Bịt mắt bắt nai".

"Phản diện cơ bắp" Lương Gia Huy vào vai Long trong "Bịt mắt bắt nai"

Nhà sản xuất phim "Bịt mắt bắt nai" ngày 28-8 công bố poster phim cùng thông tin dàn diễn viên.

Poster mang tone đỏ bordeaux vừa sang trọng vừa ám chỉ tham vọng và sân hận. Hình ảnh trung tâm là hai người phụ nữ ở hai tư thế đối trọng, nhìn nhau nhiều ẩn ý.

Phản diện cơ bắp của "Mưa đỏ" thành "kẻ tình nghi"- Ảnh 1.

Poster phim

Phản diện cơ bắp của "Mưa đỏ" thành "kẻ tình nghi"- Ảnh 2.

Lương Gia Huy tham gia phim với vai Long

Một người đưa ngón tay trỏ trước miệng, ra hiệu giữ im lặng hay giữ bí mật. Câu tagline "Lời nói thẳng, lòng cong như rắn độc. Nay là bạn, mai đã làm thù" càng tô đậm những ẩn ý, báo hiệu cuộc chiến của quyền lực, tham vọng giữa những người đẹp.

"Bịt mắt bắt nai" kể về Trang (Thái Trà My đóng), nhân viên bất động sản, bị cưỡng bức trong một lần tiếp khách. Hoảng loạn vì sợ người yêu là Hiệp (Dũng Bino đóng) biết chuyện sẽ chia tay nên cô "dụ dỗ" anh đến một homestay để được anh cầu hôn.

Tại đây, Trang gặp chủ homestay tên Long (Lương Gia Huy đóng), người có vẻ ngoài giống kẻ đồi bại đã hãm hại mình. Ngọc (Bích Ngọc đóng) - vợ của Long, cũng có mặt và luôn có vẻ cam chịu chồng mình. Trang âm thầm điều tra Long để tìm ra sự thật.

“Bịt mắt bắt nai" do đạo diễn Hoàng Thơ thực hiện

Lương Gia Huy tạo được chú ý với vai phản diện Đỗ Nhật Hoàng - thành viên Đội biệt kích dù của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, trong phim "Mưa đỏ". Anh được gọi bằng danh xưng "phản diện cơ bắp" bởi vóc dáng 6 múi nam tính.

Bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015, được chọn tham gia Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017, Lương Gia Huy từng góp mặt trong một số phim truyền hình như: "Ước mình cùng bay", "Sugar baby".

Phản diện cơ bắp của "Mưa đỏ" thành "kẻ tình nghi"- Ảnh 4.

Lương Gia Huy được gọi là "phản diện cơ bắp" sau vai Đỗ Nhật Hoàng trong "Mưa đỏ"

Phản diện cơ bắp của "Mưa đỏ" thành "kẻ tình nghi"- Ảnh 5.

Lương Gia Huy và nữ diễn viên Bích Ngọc

Phản diện cơ bắp của "Mưa đỏ" thành "kẻ tình nghi"- Ảnh 6.

Thái Trà My và Dũng Bino

Đạo diễn phim là Hoàng Thơ, người từng "cầm trịch" các phim: "Thế lực ngầm", "Về quê cưới vợ", "Nỗi đau của hạnh phúc", "Vũ điệu giữa bầy sói"…

Đạo diễn Hoàng Thơ mong muốn tạo ra một bộ phim mà khi xem xong, khán giả bị ám ảnh bởi câu chuyện, chủ đề lạ nhưng thực tế, xoay quanh phản ứng của mỗi người phụ nữ trong xã hội đối với tội ác.

Câu chuyện dẫn dắt khán giả qua hành trình của tội ác, quan sát góc khuất trong cảm xúc của nhân vật, mở lối cho lòng thương cảm hoặc tư tưởng phản đối nơi người xem.

Phim ra rạp từ 26-9.

Diễn viên Lương Gia Huy Bịt mắt bắt nai kẻ tình nghi đạo diễn Hoàng Thơ Poster phim Phim Mưa đỏ
