Khai thác trở lại các chuyến bay từ sân bay Vinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khai thác trở lại các chuyến bay từ sân bay Vinh

Dương Ngọc

(NLĐO)- Từ ngày 19-12, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tổng cộng 7 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày kết nối Vinh với Hà Nội và TP HCM.

Sân bay Vinh (Nghệ An) dự kiến sẽ mở cửa trở lại và đón chuyến bay đầu tiên từ ngày 19-12 sau thời gian tạm dừng để sửa chữa.

- Ảnh 1.

Máy bay Vietnam Airlines khai thác tại sân bay Vinh

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh, với mục tiêu đưa vào khai thác từ ngày 19-12, đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm trên cả nước khởi công và khánh thành.

Việc khai thác trở lại tại sân bay Vinh góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm.

Vietnam Airlines cho biết sẽ khôi phục khai thác các chuyến bay thường lệ tại sân bay Vinh (Nghệ An) ngay sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và được nhà chức trách cho phép hoạt động trở lại.

Theo đó, từ ngày 19-12-2025, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tổng cộng 7 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày kết nối Vinh với Hà Nội và TP HCM, gồm: 5 chuyến khứ hồi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Vinh; 2 chuyến khứ hồi giữa sân bay Nội Bài và Vinh.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Việc chủ động chuẩn bị nguồn lực từ sớm đã giúp hãng ngay lập tức triển khai được các chuyến bay khi sân bay Vinh mở cửa trở lại. Vietnam Airlines luôn đặt mục tiêu đảm bảo kết nối thông suốt trên toàn mạng bay, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao."

Từ thời điểm hiện tại, hành khách đã có thể mua vé cho các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vinh.

Trước đó, theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, từ 0 giờ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2025, sân bay quốc tế Vinh tạm dừng khai thác toàn bộ hoạt động bay để phục vụ 3 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng quan trọng gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn; cải tạo, mở rộng sân đỗ máy bay; cải tạo nhà ga hành khách T1.

Trong đó, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn có tổng mức đầu tư hơn 623 tỉ đồng, nhằm gia cố nền mặt đường, hệ thống thoát nước, đèn hiệu, tín hiệu hàng không...

Dự án cải tạo mở rộng sân đỗ máy bay được triển khai trên diện tích gần 30.000m², nâng khả năng đón tiếp lên 9 vị trí đỗ máy bay thân hẹp, tổng vốn khoảng 237 tỉ đồng.

Cùng với đó, nhà ga hành khách T1 sẽ được cải tạo, bổ sung thêm không gian sử dụng nhằm nâng công suất phục vụ từ 2,5 lên 3-3,5 triệu lượt khách/năm.

Trong thời gian này, hãng hàng không đã tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến, đi từ sân bay này, đồng thời tăng cường tần suất khai thác đến các sân bay lân cận như Nội Bài và Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân khu vực Bắc Trung Bộ không bị gián đoạn.

Tin liên quan

Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm sau cảnh báo khẩn

Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm sau cảnh báo khẩn

(NLĐO)- Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn thành cập nhật phần mềm, đảm bảo hoạt động khai thác bình thường.

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

(NLĐO)- Toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm trước thời hạn 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam.

Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

(NLĐO)- Dù số máy bay Airbus bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động thực hiện nghiêm túc theo các thông báo khẩn.

sân bay Sân bay Vinh vietnam airport
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo