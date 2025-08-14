HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khai trừ ra khỏi Đảng với Phó Bí thư xã gây tai nạn khiến 1 người chết, 11 người bị thương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Uống rượu, điều khiển xe biển xanh gây tai nạn khiến 1 người chết, 11 người bị thương, Phó Bí thư xã đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Chiều 14-8, theo thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025-2030; Đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021-2026.

Khai trừ Đảng Phó Bí thư xã gây tai nạn khiến 1 người chết, 11 người bị thương - Ảnh 1.

Ông Lò Văn Mạnh, bị khai trừ ra khỏi Đảng vì lái xe gây tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thảo luận, phân tích, đánh giá cẩn trọng, kỹ lưỡng về nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của ông Lò Văn Mạnh.

Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tỉnh ủy Lào Cai giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, xem xét việc bãi nhiệm Đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Mạnh theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 11-8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức chương trình văn nghệ. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ô tô Toyota Fortuner biển xanh BKS 21C-1927 di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hóa thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng để tham dự chương trình.

Diễn biến mới vụ Phó Bí thư xã gây tai nạn khiến 1 người thương vong

Trong quá trình lùi xe vào nhà văn hóa, ông Mạnh đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến cháu P.D.K. (SN 2017, trú thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng) tử vong tại chỗ và 11 người khác bị thương.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Mạnh có nồng độ cồn 0,286 mg/l khí thở và đã không làm chủ tay lái gây tai nạn.

    Thông báo