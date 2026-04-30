Du lịch xanh

Khai trương khu nghỉ dưỡng quy mô lớn chuẩn quốc tế tại TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hai tại TPHCM, kỳ vọng nâng tầm du lịch, bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp, thu hút du khách

Ngày 30-4, Charm Group tổ chức khai trương và chính thức đưa vào vận hành khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hai tại xã Long Hải, TPHCM. Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh.

Dự án do Charm Group phát triển, được kỳ vọng mang đến trải nghiệm lưu trú đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm chất lượng du lịch địa phương, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Khu nghỉ dưỡng tọa lạc ven biển Long Hải, được thiết kế theo phong cách nhiệt đới hiện đại, quy mô gồm 24 căn biệt thự hướng biển và gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng.

TPHCM: Vận hành Khu nghỉ dưỡng tầm cỡ tại xã Long Hải - Ảnh 1.

Lãnh đạo TPHCM cùng cắt băng khánh thành khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hai

Hiện dự án đã hoàn thiện hơn 25 tiện ích phục vụ du khách như hồ bơi nước mặn, khu spa, phòng gym hoạt động 24/7, sân pickleball, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em, ballroom tổ chức sự kiện cùng hệ thống nhà hàng, cà phê.

Trong thời gian tới, nhiều hạng mục cao cấp sẽ tiếp tục được đưa vào khai thác như hồ bơi vô cực, sky bar, steakhouse, khu vui chơi trong nhà và phòng chờ hạng sang, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ ngay từ giai đoạn đầu, đội ngũ nhân sự đã được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đồng bộ.

TPHCM: Vận hành Khu nghỉ dưỡng tầm cỡ tại xã Long Hải - Ảnh 2.

Khu nghỉ dưỡng nằm ở vị trí đắc địa tại xã Long Hải, TPHCM

Đại diện chủ đầu tư cho biết đây là dự án tiên phong tại Long Hải được vận hành theo chuẩn quốc tế, góp phần bổ sung nguồn cung nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Với lợi thế chỉ cách TPHCM khoảng 2 giờ di chuyển, Long Hải đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách, đặc biệt là các gia đình. Bên cạnh biển, khu vực còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa - lịch sử như Núi Minh Đạm, Dinh Cô, Mộ Cô…

Sự kiện khai trương được xem là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho chiến lược phát triển lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp của địa phương trong thời gian tới.

Xã của TP HCM có hàng loạt khu nghỉ dưỡng 5 sao

(NLĐO) - Cách trung tâm TP HCM khoảng 120 km, xã Hồ Tràm nổi lên như một "thủ phủ du lịch" mới với chuỗi dự án tỉ đô, sắp có cao tốc nối từ sân bay Long Thành

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng của Việt Nam được vinh danh tại diễn đàn du lịch Đông Nam Á

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp và địa điểm du lịch Việt Nam được xướng tên tại Giải thưởng MICE ASEAN, trong đó có Cung Hội nghị Ariyana

Đưa khu nghỉ dưỡng ngàn tỉ ở Thanh Hóa vào vận hành

(NLĐO)- Việc đưa khu nghỉ dưỡng này vào hoạt động góp phần tạo "cú hích" quan trọng đưa di tích đặc biệt Lam Kinh trở thành điểm đến trọng điểm của Thanh Hóa

