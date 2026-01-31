Hàng loạt khu nghỉ dưỡng của Việt Nam được vinh danh tại diễn đàn du lịch Đông Nam Á

Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026) tổ chức mới đây ở Philippines, nhiều khu nghỉ dưỡng, đơn vị du lịch của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng MICE ASEAN. Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực du lịch hội nghị, sự kiện.



Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng là đại diện duy nhất được trao Giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2026, hạng mục địa điểm tổ chức sự kiện.

Cùng với Ariyana Đà Nẵng, các khu nghỉ dưỡng tiêu biểu của Việt Nam cũng được vinh danh, gồm: Lady Hill Sapa Resort (tỉnh Lào Cai), Sun Spa Resort (tỉnh Quảng Trị), Silk Path Grand Hue Hotel & Spa (TP Huế) và The Grand Ho Tram (TP HCM).

Các đại diện doanh nghiệp Việt Nam nhận hạng mục giải thưởng quan trọng tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á

Các giải thưởng là sự ghi nhận cho chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường khu vực.



Giải thưởng MICE ASEAN được đánh giá theo bộ tiêu chí khắt khe về diện tích, trang thiết bị, quản lý môi trường và đội ngũ nhân sự chuyên trách.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng được trao Giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2026

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng từng đạt nhiều danh hiệu quốc tế như Trung tâm hội nghị tốt nhất Việt Nam tại World Luxury Travel Awards và các giải thưởng quốc gia về địa điểm tổ chức sự kiện.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana đi vào hoạt động từ năm 2017, là Cung hội nghị đầu tiên và duy nhất nằm ngay trên bãi biển tại Việt Nam. Chủ đầu tư là Tập đoàn Sovico Holdings, do Khu nghỉ mát ẩm thực Furama Đà Nẵng quản lý. Ariyana nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, cách sân bay Đà Nẵng khoảng 8km. Cung hội nghị có tổng sức chứa lên tới 3.000 người.