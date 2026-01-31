Hàng loạt khu nghỉ dưỡng của Việt Nam được vinh danh tại diễn đàn du lịch Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Tiêu điểm

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng của Việt Nam được vinh danh tại diễn đàn du lịch Đông Nam Á

B.Vân

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp và địa điểm du lịch Việt Nam được xướng tên tại Giải thưởng MICE ASEAN, trong đó có Cung Hội nghị Ariyana

Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026) tổ chức mới đây ở Philippines, nhiều khu nghỉ dưỡng, đơn vị du lịch của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng MICE ASEAN. Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực du lịch hội nghị, sự kiện. 

 Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng là đại diện duy nhất được trao Giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2026, hạng mục địa điểm tổ chức sự kiện. 

Cùng với Ariyana Đà Nẵng, các khu nghỉ dưỡng tiêu biểu của Việt Nam cũng được vinh danh, gồm: Lady Hill Sapa Resort (tỉnh Lào Cai), Sun Spa Resort (tỉnh Quảng Trị), Silk Path Grand Hue Hotel & Spa (TP Huế) và The Grand Ho Tram (TP HCM). 

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng MICE ASEAN 2026 - Ảnh 1.

Các đại diện doanh nghiệp Việt Nam nhận hạng mục giải thưởng quan trọng tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á

Các giải thưởng là sự ghi nhận cho chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường khu vực.

Giải thưởng MICE ASEAN được đánh giá theo bộ tiêu chí khắt khe về diện tích, trang thiết bị, quản lý môi trường và đội ngũ nhân sự chuyên trách.

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng MICE ASEAN 2026 - Ảnh 2.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng được trao Giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2026

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng từng đạt nhiều danh hiệu quốc tế như Trung tâm hội nghị tốt nhất Việt Nam tại World Luxury Travel Awards và các giải thưởng quốc gia về địa điểm tổ chức sự kiện.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana đi vào hoạt động từ năm 2017, là Cung hội nghị đầu tiên và duy nhất nằm ngay trên bãi biển tại Việt Nam. Chủ đầu tư là Tập đoàn Sovico Holdings, do Khu nghỉ mát ẩm thực Furama Đà Nẵng quản lý. Ariyana nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, cách sân bay Đà Nẵng khoảng 8km. Cung hội nghị có tổng sức chứa lên tới 3.000 người.

Tin liên quan

Đà Nẵng giao dinh thự Pháp số 1 Pasteur cho bảo tàng quản lý

Đà Nẵng giao dinh thự Pháp số 1 Pasteur cho bảo tàng quản lý

(NLĐO) - Dinh thự Pháp số 1 Pasteur là công trình có kiến trúc Pháp, dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ

Đà Nẵng: Du khách "xông đất" Hội An, khám phá "đặc sản" Ma Nhai đầu năm mới

(NLĐO) – TP Đà Nẵng tổ chức đón đoàn du khách xông đất Hội An đầu năm mới nhằm gửi gắm những ước vọng tốt đẹp về sự an lành, thịnh vượng, kết nối và sẻ chia.

Điều hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Phường Hội An Tây - TP Đà Nẵng trở nên đặc biệt, ít nơi nào có được khi liên tiếp có 2 làng du lịch được ghi nhận ở tầm quốc gia và quốc tế.

Đà Nẵng du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo