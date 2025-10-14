Sáng 14-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).



Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên (kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội), với hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm Báo chí sẽ là đầu mối điều phối, cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh chính thống về các hoạt động của Đại hội; hỗ trợ tối đa cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp.

Trung tâm hoạt động từ ngày 14 đến 17-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra các phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Trong thời gian này, Ban tổ chức sẽ ban hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên họp và tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội vào chiều 17-10.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, cho biết Trung tâm đi vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Đại biểu dự lễ khai trương Trung tâm Báo chí.

Theo ông Dũng, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.