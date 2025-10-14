Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Sáng 14-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Dự phiên khai mạc đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Trước khi diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian triển lãm của đại hội

Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I chính thức khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP HCM đã tham quan không gian triển lãm của đại hội, với chủ đề “Đảng bộ TP HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản, triển lãm "Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP HCM"... đang được tổ chức trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự đại hội

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (từ trái sang) dự đại hội

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dự đại hội

Theo kế hoạch, hôm nay, đại hội sẽ làm việc cả ngày. Buổi sáng sẽ có phần báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Trình bày báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiếu phim "TP HCM tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới". Các đại biểu sẽ phát biểu tham luận tại đại hội.

Trong phiên khai mạc đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo đại hội. Sau đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đại hội theo dõi cầu truyền hình trực tiếp nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố theo dõi đại hội từ các cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố.

Trong buổi chiều sẽ diễn ra phiên thảo luận tại các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.