Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Trước khi vào phiên khai mạc, các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản

Sáng 14-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Dự phiên khai mạc đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Trước khi diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian triển lãm của đại hội

Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Trước khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I chính thức khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP HCM đã tham quan không gian triển lãm của đại hội, với chủ đề “Đảng bộ TP HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản, triển lãm "Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP HCM"... đang được tổ chức trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP HCM.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự đại hội

- Ảnh 2.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (từ trái sang) dự đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 2.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dự đại hội

Theo kế hoạch, hôm nay, đại hội sẽ làm việc cả ngày. Buổi sáng sẽ có phần báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Trình bày báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 3.

Chiếu phim "TP HCM tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới". Các đại biểu sẽ phát biểu tham luận tại đại hội.

Trong phiên khai mạc đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo đại hội. Sau đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đại hội theo dõi cầu truyền hình trực tiếp nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố theo dõi đại hội từ các cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố.

Trong buổi chiều sẽ diễn ra phiên thảo luận tại các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP HCM do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, diễn ra từ ngày 13 đến 15-10 tại Học viện Cán bộ TP HCM

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM phải tạo ra được động lực mới, chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh, bền vững hơn nữa

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo