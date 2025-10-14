HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan không gian triển lãm của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I chính thức khai mạc, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP HCM đã tham quan không gian triển lãm của đại hội, với chủ đề “Đảng bộ TP HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Không gian triển lãm gồm nhiều khu vực, trong đó có khu vực triển lãm quy mô lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khu vực này quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những sáng kiến thiết thực, góp phần định hình diện mạo thành phố thông minh, hiện đại.

Khu vực không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì. Đây là không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí, xuất bản tiêu biểu đại diện cho hơn 1.500 đơn vị xuất bản và phát hành, cùng 39 cơ quan báo chí chủ lực trên địa bàn TP HCM, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của báo chí – xuất bản thành phố trong thời kỳ chuyển đổi số.

Không gian được thiết kế theo ý tưởng về biểu tượng “Cây tri thức” – gắn kết các nội dung truyền thống và hiện đại. Đặc biệt là các mô hình báo chí dữ liệu, khu vực trải nghiệm công nghệ AI các ấn phẩm tuyên truyền đại hội được xuất bản số và các cụm cây sách nói – sách điện tử, tạo nên bức tranh toàn cảnh về hành trình hội tụ và chuyển đổi số vượt trội của ngành báo chí – xuất bản thành phố những năm qua. Báo Người Lao Động cũng có một gian trưng bày trong khu vực này.

Một trong những điểm nhấn của khu vực triển lãm là mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 được xếp đặt nghệ thuật từ hàng trăm cuốn sách, hứa hẹn tạo nên không gian thưởng lãm văn hóa đặc sắc cho các đại biểu tham dự đại hội.

Hình ảnh các đại biểu tham quan không gian triển lãm của đại hội:

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM tham quan triển lãm tại đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm tại đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan triển lãm tại đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh 4.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan triển lãm tại đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh 5.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan triển lãm tại đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh 7.

