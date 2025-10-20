Khám miễn phí bệnh vảy nến

Phát hiện mắc vảy nến hơn 10 năm, anh T.V.M. (35 tuổi, Hà Nội) không dám lập gia đình, công việc bấp bênh, thu nhập thấp khiến anh rơi vào trầm cảm, bế tắc.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị vảy nến. Ảnh: Thu Hương

Ba năm gần đây, bệnh tiến triển nặng, da toàn thân đỏ loang lổ, dày, tróc vảy trắng; các ngón tay, ngón chân sưng to, đau nhức. Anh làm nghề xe ôm công nghệ nhưng mỗi ngày chỉ dám ra đường 4 - 5 tiếng, luôn che kín cơ thể. Gần đây, thời tiết thay đổi thất thường khiến các mảng vảy nến khởi phát dày đặc, ngứa ngáy, khó chịu.

Theo các chuyên gia, vảy nến là bệnh da mạn tính gây phát ban, ngứa và bong vảy, thường xuất hiện ở đầu gối, khuỷu tay, thân mình và da đầu, ảnh hưởng khoảng 2–3% dân số.

Bệnh xảy ra khi tế bào da được thay thế quá nhanh, chỉ trong 3–7 ngày thay vì 3–4 tuần như bình thường, khiến da dày sừng, bong tróc và phủ vảy trắng. Vảy nến có yếu tố di truyền, dễ xuất hiện trong cùng một gia đình.

Vảy nến ảnh hưởng không chỉ da mà còn nhiều cơ quan khác. Nếu không điều trị, viêm có thể lan rộng, gây thay đổi ở móng tay, khớp, mắt, não, thận, tim và mạch máu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Khoa Điều trị nội trú ban ngày (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết người mắc bệnh vảy nến có nguy cơ cao đồng thời gặp các bệnh lý mạn tính khác, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống.

Bệnh tim mạch và hội chứng chuyển hóa là nhóm đồng mắc phổ biến. Viêm mạn tính có thể dẫn tới tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường tuýp 2, béo phì, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Khoảng 30% bệnh nhân còn bị viêm khớp vảy nến, gây đau, sưng, cứng khớp, có thể biến dạng nếu không điều trị sớm. Người bệnh cũng dễ trầm cảm, lo âu, stress do tự ti, kỳ thị hoặc gánh nặng điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân vảy nến

Các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện sớm và kiểm soát toàn diện giúp người bệnh vảy nến ngăn "hiệu ứng domino" về sức khỏe. Nên khám, tầm soát định kỳ huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận, sàng lọc lo âu - trầm cảm, đồng thời lắng nghe cơ thể để đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Người mắc bệnh vảy nên nên hạn chế đồ tanh, giàu protein, chất béo, chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, vì có thể làm bệnh nặng thêm. Hàng ngày, người bệnh nên vệ sinh thân thể sạch sẽ, tắm bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ, tránh nước nóng và sản phẩm có chất tẩy mạnh.