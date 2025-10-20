HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Khám miễn phí bệnh vảy nến

N.Dung

(NLĐO) - Vảy nến dễ nhầm với bệnh da khác, nếu không điều trị có thể gây tổn thương móng, khớp, mắt và làm tăng nguy cơ tim mạch, ung thư, trầm cảm.

Phát hiện mắc vảy nến hơn 10 năm, anh T.V.M. (35 tuổi, Hà Nội) không dám lập gia đình, công việc bấp bênh, thu nhập thấp khiến anh rơi vào trầm cảm, bế tắc.

Khám miễn phí bệnh vảy nến - Ảnh 1.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị vảy nến. Ảnh: Thu Hương

Ba năm gần đây, bệnh tiến triển nặng, da toàn thân đỏ loang lổ, dày, tróc vảy trắng; các ngón tay, ngón chân sưng to, đau nhức. Anh làm nghề xe ôm công nghệ nhưng mỗi ngày chỉ dám ra đường 4 - 5 tiếng, luôn che kín cơ thể. Gần đây, thời tiết thay đổi thất thường khiến các mảng vảy nến khởi phát dày đặc, ngứa ngáy, khó chịu.

Theo các chuyên gia, vảy nến là bệnh da mạn tính gây phát ban, ngứa và bong vảy, thường xuất hiện ở đầu gối, khuỷu tay, thân mình và da đầu, ảnh hưởng khoảng 2–3% dân số.

Bệnh xảy ra khi tế bào da được thay thế quá nhanh, chỉ trong 3–7 ngày thay vì 3–4 tuần như bình thường, khiến da dày sừng, bong tróc và phủ vảy trắng. Vảy nến có yếu tố di truyền, dễ xuất hiện trong cùng một gia đình.

Vảy nến ảnh hưởng không chỉ da mà còn nhiều cơ quan khác. Nếu không điều trị, viêm có thể lan rộng, gây thay đổi ở móng tay, khớp, mắt, não, thận, tim và mạch máu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Khoa Điều trị nội trú ban ngày (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết người mắc bệnh vảy nến có nguy cơ cao đồng thời gặp các bệnh lý mạn tính khác, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống.

Bệnh tim mạch và hội chứng chuyển hóa là nhóm đồng mắc phổ biến. Viêm mạn tính có thể dẫn tới tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường tuýp 2, béo phì, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Khoảng 30% bệnh nhân còn bị viêm khớp vảy nến, gây đau, sưng, cứng khớp, có thể biến dạng nếu không điều trị sớm. Người bệnh cũng dễ trầm cảm, lo âu, stress do tự ti, kỳ thị hoặc gánh nặng điều trị.

img

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân vảy nến

Các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện sớm và kiểm soát toàn diện giúp người bệnh vảy nến ngăn "hiệu ứng domino" về sức khỏe. Nên khám, tầm soát định kỳ huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận, sàng lọc lo âu - trầm cảm, đồng thời lắng nghe cơ thể để đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Người mắc bệnh vảy nên nên hạn chế đồ tanh, giàu protein, chất béo, chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, vì có thể làm bệnh nặng thêm. Hàng ngày, người bệnh nên vệ sinh thân thể sạch sẽ, tắm bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ, tránh nước nóng và sản phẩm có chất tẩy mạnh.

Từ ngày 27 đến 31-10, Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức khám và tư vấn miễn phí cho người mắc vảy nến cùng các bệnh đồng mắc. Thông điệp Ngày Vảy nến thế giới 2025 nhấn mạnh tầm quan trọng của điều trị toàn diện, hướng tới sức khỏe thể chất và tinh thần cho người bệnh. Người bệnh có thể đặt lịch khám qua tổng đài 1900 6951.

Tin liên quan

Hơn 52.000 lượt khám bệnh vảy nến mỗi năm

Hơn 52.000 lượt khám bệnh vảy nến mỗi năm

Hưởng ứng Ngày Vảy nến thế giới (29-10), Bệnh viện Da liễu TP HCM đang triển khai "Tuần lễ khám và tư vấn miễn phí bệnh vảy nến"

Người bệnh vảy nến bị ngứa phải làm sao?

(NLĐO) - Ngứa là triệu chứng quan trọng nhưng thường không được chú ý ở người bệnh vảy nến. Ngứa gây khó ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tình dục và trầm cảm.

Mua thuốc vảy nến trên mạng biến chứng toàn thân

(NLĐO) – Tin vào lời quảng cáo có cánh, nhiều bệnh nhân vảy nến mua thuốc trôi nổi trên mạng sử dụng, hậu quả chung là đỏ da, tróc vảy toàn thân, ngứa…

bệnh tim mạch Da liễu nguy cơ cao vảy nến điều trị vảy nến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo