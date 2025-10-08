Khám phá 45 không gian văn hóa quốc gia đặc sắc tại Hà Nội

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất" do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức từ ngày 10 đến 12-10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.



Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Tại đây, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những sắc màu văn hóa đặc sắc, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống, đến điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực thế giới. Lễ hội cũng được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn, tương tác xuyên suốt ba ngày.



Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn trong đêm khai mac

Lễ khai mạc diễn ra tối 10-10 tại sân khấu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Lễ bế mạc ngày 12-10 có sự tham gia của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... và nhiều nghệ sĩ quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng và cảm xúc.

Các buổi lễ đều kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping là sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.

Diễn ra tối 11-10 tại sân khấu trung tâm, chương trình "Bước chân Di sản" là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự, hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

"Bước chân Di sản" không chỉ là một show thời trang nghệ thuật, mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình. Tại đây, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự đa dạng rực rỡ của thế giới qua ngôn ngữ của sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn truyền thống.

Du khách có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia

Trên "Con đường Văn hóa", khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ gần 50 quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines... Các gian hàng hoạt giới thiệu nét đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của các quốc gia. Khách tham quan cũng có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và các quốc gia khác, hòa mình vào không khí giao lưu quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long, phục vụ khán giả yêu điện ảnh trong không gian văn hóa lịch sử.

Bên cạnh đó, công chúng cũng được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, chèo, chầu văn, nhảy dân vũ… cùng các tiết mục quốc tế đến từ Nhật Bản, Nga, Campuchia, Mông Cổ, Pakistan, Iran, Cuba, Rumani, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Palestine, Venezuela, UAE, Philippines…

Du khách cũng có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia và tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Theo Ban Tổ chức, trong suốt ba ngày, từ 10 đến 12-10, Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành "ngôi nhà chung" của thế giới, nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không khí hữu nghị và đoàn kết. Với phương châm "Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện", Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế.