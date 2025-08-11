Khám phá "chuyên cơ mặt đất" sang trọng của Việt Nam

Hình ảnh bên trong đoàn tàu Hà Nội - Đồng Hới với nhiều tiện nghi sang trọng, hiện đại

Ngày 11-8, Chi nhánh vận tải đường sắt Đồng Hới (Quảng Trị) xác nhận đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới đã bắt đầu phục vụ chuyến đầu tiên từ ngày 10-8.

Đây là đoàn tàu gồm 13 toa được sản xuất và đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ tiên tiến - được kỳ vọng trở thành cầu nối giao thương, du lịch giữa thủ đô và miền di sản Quảng Trị.

Đoàn tàu có 6 toa giường nằm mềm và 5 toa ghế ngồi mềm, mỗi toa giường nằm gồm 28 giường - được trang bị nhiều tiện nghi tương tự khoang hạng thương gia trên máy bay. Hệ thống phát wifi miễn phí, điều hòa không khí phân khu, mỗi giường nằm đều có tivi giải trí riêng.

Đoàn tàu chất lượng cao được ví như "chuyên cơ mặt đất" sang trọng ở Việt Nam

Đặc biệt, tàu sử dụng hệ thống vệ sinh hút chân không không mùi; ghế ngồi xoay 360 độ; hệ thống hãm phanh điều khiển điện tử giúp ngăn hãm cứng bánh xe khi giảm tốc khẩn cấp; đồng hồ báo nhiệt độ đầu trục để tăng cường an toàn vận hành.

Đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Đồng Hới - cho biết ngoài việc đầu tư thiết bị, đoàn tàu này còn được nâng cấp toàn diện về dịch vụ và phong cách phục vụ, hướng tới trải nghiệm chuyên nghiệp, thân thiện và tiện nghi cho hành khách.

Một số hình ảnh về đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới: