Giáo dục

Khám phá ký túc xá hơn 26 tỉ đồng của Trường ĐH Luật TPHCM

Huế Xuân

(NLĐO) - Ký túc xá có sức chứa 500 sinh viên, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700 m² ở phường Long Phước, TPHCM.

Sáng 14-3, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức lễ khai trương ký túc xá (KTX) dành cho sinh viên tại cơ sở 3, phường Long Phước, TPHCM. Sự kiện đánh dấu mô hình hợp tác hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó toàn bộ chi phí xây dựng hơn 26 tỉ đồng do Công ty TNHH Chill Zone đầu tư.

KTX của Trường ĐH Luật TPHCM có tổng đầu tư xây dựng hơn 26 tỉ đồng

KTX có sức chứa 500 sinh viên, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700 m² với quy mô một trệt và năm tầng. Mỗi phòng có diện tích khoảng 16–20 m², được thiết kế theo hướng tiện nghi và an toàn, đáp ứng nhu cầu lưu trú của sinh viên.

Phòng ở được trang bị hệ thống điều hòa, khu vệ sinh riêng, máy nước nóng cùng các trang thiết bị thiết yếu. Đồng thời, hệ thống điện, nước và internet được đầu tư đồng bộ, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh không gian lưu trú, công trình còn dành hơn 1.000 m² cho các khu vực tiện ích và cảnh quan như khu sinh hoạt chung, không gian học tập, khu giặt sấy, khu dịch vụ và các tiện ích hỗ trợ đời sống sinh viên. 

Không gian chung của KTX được bố trí theo hướng mở, kết hợp cảnh quan xanh và khu sinh hoạt cộng đồng nhằm tạo nên môi trường sống thân thiện, khuyến khích sự giao lưu và kết nối giữa sinh viên.

Nội thất bên trong mỗi phòng hiện đại, trang bị đầy đủ tiện ích cho sinh viên

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết việc đưa KTX Long Phước vào hoạt động là một trong những công trình ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TPHCM.

Với cơ chế tự chủ ĐH, nhà trường đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm huy động các nguồn lực xã hội để phát triển cơ sở vật chất, trong đó có các công trình phục vụ đời sống sinh viên. Việc xã hội hóa đầu tư KTX là một bước đi quan trọng nhằm tạo thêm điều kiện học tập và sinh hoạt thuận lợi cho người học.

"Mặc dù công trình chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chỗ ở của khoảng 1.200 sinh viên đang học tại cơ sở 3 nhưng đây là bước khởi đầu quan trọng để nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ sinh viên trong thời gian tới" - TS Lê Trường Sơn cho biết thêm.

Theo TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM (bìa trái), không chỉ là nơi ở, KTX còn là một không gian giáo dục, nơi sinh viên rèn luyện lối sống văn minh, ý thức cộng đồng và tinh thần kỷ luật.

Trong chiến lược phát triển lâu dài, hệ thống KTX được xem là một phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng môi trường giáo dục của nhà trường, tạo điều kiện để sinh viên học tập, rèn luyện và trưởng thành trong hành trình trở thành những người làm nghề luật trong tương lai.

Năm 2026, Trường ĐH Luật TPHCM mở thêm 4 ngành mới, tuyển 4.200 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển.

(NLĐO) - Năm 2026, trường ĐH Kinh tế - Luật sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp và xét tuyển thẳng theo quy định.

(NLĐO)- Năm 2026, Trường ĐH Luật TPHCM mở mới 4 ngành, tuyển 4.200 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển.

(NLĐO) - Việc sáp nhập Trường CĐ Luật miền Trung thành Phân hiệu Trường ĐH Luật TPHCM là bước đi phù hợp với định hướng tinh gọn, hiệu quả của giáo dục ĐH.

