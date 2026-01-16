Trường ĐH Luật TPHCM công bố dự kiến 5 phương thức xét tuyển

Chiều 16-1, Trường ĐH Luật TPHCM công bố dự kiến phương thức tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026.

Năm nay, Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến mở mới 4 ngành, gồm: Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, ngôn ngữ Trung Quốc.

Đại diện Trường ĐH Luật TPHCM tư vấn hướng nghiêp- tuyển sinh cho học sinh trong chương trình Đưa trường học đến thí sinh năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức

Trường ĐH Luật TPHCM sử dựng 5 phương thức xét tuyển, cụ thể:

Phương thức 1: tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH của Bộ GD-ĐT và của Trường.

Phương thức 2: xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả Kỳ thi SAT của Mỹ.

Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh học tại các trường có tên trong "Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của ĐHQG TPHCM.

Phương thức 4: xét tuyển thí sinh có kết quả kỳ thi V-SAT do Trường và/hoặc các đơn vị khác tổ chức để xét tuyểnk

Phương thức 5: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ hợp môn, thang điểm và cách thức tính điểm xét tuyển

a) Tổ hợp môn (gồm tổ hợp của các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tổ hợp của các môn cấp THPT đã được quy đổi điểm tương đương) dùng để xét tuyển bao gồm 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của ngành đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét. Cụ thể như sau:

- Đối với ngành Luật: môn ngữ văn và môn ngoại ngữ (gồm các ngôn ngữ: tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Nhật, hoặc tiếng Trung);

- Đối với ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh: môn ngữ văn và môn tiếng Anh;

- Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: môn ngữ văn và môn ngoại ngữ (gồm các ngôn ngữ: tiếng Anh, hoặc tiếng Trung);

- Đối với các ngành còn lại: môn toán và môn tiếng Anh.

b) Thang điểm xét tuyển: điểm xét tuyển theo thang điểm 30.

c) Cách thức tính điểm xét tuyển (sau đây viết tắt ĐXT):

ĐXT = điểm Tổ hợp môn + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó:

- Điểm cộng: chỉ áp dụng đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2.

- Điểm ưu tiên (theo khu vực và/hoặc theo đối tượng chính sách): được xác định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Ngành đào tạo, mã ngành đào tạo và Tổ hợp môn xét tuyển của Trường ĐH Luật TPHCM: