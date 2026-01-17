Khám sức khỏe trước hôn nhân gồm những gì?

BS.CKII LÝ THÁI LỘC, Trưởng Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), trả lời: Khám tiền hôn nhân sẽ gồm nhiều gói khác nhau, tùy theo thời điểm kết hôn và nhu cầu. Với dự kiến kết hôn sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, có thể khám cơ bản để đánh giá sức khỏe sinh sản ban đầu.



Ở nữ giới, các xét nghiệm quan trọng gồm siêu âm tử cung, buồng trứng để phát hiện bất thường, xét nghiệm AMH đánh giá dự trữ buồng trứng và prolactin. Ở nam giới thì khám nam khoa và làm tinh trùng đồ. Nếu kết quả bình thường, cặp đôi có thể mang thai tự nhiên. Sau 1 năm chung sống nếu chưa có thai, nên quay lại bệnh viện để khám và điều trị chuyên sâu.

Nếu kết hôn khoảng 3 tháng nhưng muốn khảo sát sớm, có thể lựa chọn khám chi tiết hơn. Gói này bao gồm các xét nghiệm tầm soát nhiễm trùng, HIV, viêm gan B, viêm gan C, thalassemia, lao, phết tế bào âm đạo và xét nghiệm PCR tìm chlamydia. Nếu bất thường, bác sĩ sẽ chỉ định các bước kiểm tra chuyên sâu như chụp X-quang kiểm tra vòi trứng hoặc làm thêm xét nghiệm để đánh giá và điều trị bệnh lý kèm theo. Có thể thực hiện thêm xét nghiệm di truyền, đặc biệt là với người có tiền căn gia đình mắc bệnh.

Về chi phí, gói khám cơ bản có giá khoảng 1 - 1,1 triệu đồng đối với nữ và khoảng 500.000 đồng đối với nam, giúp đánh giá khoảng 60%-70% khả năng mang thai. Gói khám mở rộng chi phí cao hơn, khoảng hơn 4 triệu đồng với nữ và 1,7 triệu đồng với nam. Riêng xét nghiệm di truyền dao động 3 - 5 triệu đồng và chỉ thực hiện khi có chỉ định.