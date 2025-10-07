Khám xét 2 địa chỉ, Công an TP HCM bắt giam 2 người

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Trương Văn Mỹ (SN 1986) và Dương Đức Tài (SN 1988) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trương Văn Mỹ và Dương Đức Tài tại Công an TP HCM

Trước đó, đầu tháng 10-2025, Công an TP HCM khám xét 2 địa điểm ở phường Phú Thuận và phường Xóm Chiếu (TP HCM) phát hiện nhiều sai phạm. Công an TP HCM xác định Mỹ và Tài đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước uống đóng bình giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Quy trình sản xuất nước uống giả

Công an TP HCM thi hành lệnh bắt Mỹ và Tài

Theo Công an TP HCM, các đối tượng mua các bình nước chính hãng loại (loại 18,5 lít – 20 lít của các thương hiệu nổi tiếng.

Sau đó, cả hai bơm nước máy sinh hoạt hoặc mua các loại nước uống có giá thấp hơn vào vỏ bình, sau đó lên mạng internet đặt mua các màng co, tem nhãn giống chính hãng, bán với giá 38.000đ – 40/000đ/bình cho các tiệm tạp hóa.