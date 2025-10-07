Khám xét 2 địa chỉ, Công an TP HCM bắt giam 2 người

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Trương Văn Mỹ (SN 1986) và Dương Đức Tài (SN 1988) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Trước đó, đầu tháng 10-2025, Công an TP HCM khám xét 2 địa điểm ở phường Phú Thuận và phường Xóm Chiếu (TP HCM) phát hiện nhiều sai phạm. Công an TP HCM xác định Mỹ và Tài đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước uống đóng bình giả các nhãn hiệu nổi tiếng.
Quy trình sản xuất nước uống giả
Công an TP HCM thi hành lệnh bắt Mỹ và Tài
Theo Công an TP HCM, các đối tượng mua các bình nước chính hãng loại (loại 18,5 lít – 20 lít của các thương hiệu nổi tiếng.
Sau đó, cả hai bơm nước máy sinh hoạt hoặc mua các loại nước uống có giá thấp hơn vào vỏ bình, sau đó lên mạng internet đặt mua các màng co, tem nhãn giống chính hãng, bán với giá 38.000đ – 40/000đ/bình cho các tiệm tạp hóa.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cảnh báo người dân không sử dụng nước uống đóng bình giả mạo, các loại nước không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe.
Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về sản phẩm giả mạo hoặc cơ sở kinh doanh đáng ngờ, người dân cần cung cấp thông tin và tố giác ngay đến công an tại địa phương để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
