Pháp luật

Công an TP HCM khuyến cáo 3 điều cần giữ bí mật, không nên công khai trên mạng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh để lọt dữ liệu cá nhân

Ngày 2-10, Công an TP HCM đã phát thông báo cảnh báo người dân về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh lộ lọt thông tin dẫn đến bị lừa đảo, mất tiền.

Cụ thể, thông qua những vụ việc đã xảy ra, Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nên chia sẻ tình hình tài chính cũng như tài khoản ngân hàng của mình ở chế độ công khai trên mạng xã hội.

Công an TP HCM khuyến cáo bảo vệ dữ liệu cá nhân tránh lừa đảo trên mạng - Ảnh 1.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với kẻ gian

Đồng thời, người dân khi mua hàng online không nên để lại số điện thoại, thông tin địa chỉ nhà trên mạng xã hội. Điều này sẽ khiến những kẻ bất chính thu thập dữ liệu cá nhân và thực hiện các chiêu lừa tinh vi.

Ngoài ra, khi đi du lịch không nên chia sẻ thông tin chi tiết về hành trình cũng như những hành ảnh đi chơi ở chế độ công khai. Rất nhiều vụ việc người dân đi về quê, đi du lịch bị trộm đột nhập lấy tài sản.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tục cảnh báo người dân về các chiêu lừa tinh vi, kẻ gian đã dẫn dụ nạn nhân click vào đường link, cài đặt ứng dụng, giả danh cán bộ công an, kiểm sát, tòa án hoặc yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn sau đó chiếm đoạt tiền trong ngân hàng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email.

"Người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng. Kiểm chứng thông tin qua hotline hoặc trực tiếp tại ngân hàng, cơ quan chức năng. Không chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không tin quảng cáo "xóa nợ CIC", "vay nhanh lãi suất 0%". Đối với người lớn tuổi, gia đình nên nhắc nhở, hướng dẫn cách nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo" - Công an TP HCM khuyến cáo.

Tin liên quan

Công an TP HCM khởi tố người đàn ông chống người thi hành công vụ

Công an TP HCM khởi tố người đàn ông chống người thi hành công vụ

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi tố người đàn ông có hành vi chống đối tổ kiểm tra nồng độ cồn và làm một thanh niên xung phong bị thương ở chân.

Công an TP HCM khám xét một bãi xe, bắt 6 đối tượng

(NLĐO) - Khám xét khẩn cấp của Công an lộ ra bãi giữ xe này là nơi sản xuất nước giặt, tẩy rửa giả mạo các nhãn hiệu

Công an TP HCM điều tra vụ thanh niên khiến người đàn ông mất hơn 2 tỉ đồng

(NLĐO) - Công an TP HCM đang điều tra vụ một nam thanh niên ở Gia Lai đã gọi điện khiến người đàn ông chuyển 2,25 tỉ đồng vào tài khoản của mình

lừa đảo mạng xã hội Công an TP HCM dữ liệu cá nhân
