Pháp luật

Khám xét, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An

Uyên Châu

(NLĐO)-Tiến đã chỉ đạo nhân viên bán ra một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trốn thuế trên 1,4 tỉ đồng

Ngày 16-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An, có trụ sở tại xã Nhơn Trạch về hành vi "trốn thuế".

Bắt giám đốc công ty trốn thuế tiền tỉ - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Tiến đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc bán ra một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định. 

Mục đích của hành vi này là nhằm giấu doanh thu thực tế, từ đó trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

Công an khuyến cáo, hành vi bán hàng không xuất hóa đơn không chỉ là vi phạm pháp luật về thuế mà còn gây ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và sự minh bạch của nền kinh tế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Cúc Tịnh Y, mệnh danh "mỹ nhân 4.000 năm có một" bị tố trốn thuế vào lúc mâu thuẫn giữa cô và công ty quản lý cũ đang gay gắt.

Chủ doanh nghiệp thu gom rác ở Vĩnh Long bị khởi tố vì trốn thuế

(NLĐO) - Dù bị cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn do nợ thuế, một doanh nghiệp ở Vĩnh Long vẫn tiếp tục hoạt động, thu tiền dịch vụ và xuất hóa đơn sai quy định.

Giám đốc kinh doanh xe điện kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

(NLĐO)- Trong quá trình kinh doanh, giám đốc xe điện lớn nhất Thanh Hóa đã chỉ đạo kế toán kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

