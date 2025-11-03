HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khám xét nhà Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế Lâm Đồng

Nhất Đăng

(NLĐO) - Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Đoàn Quang Huy tại Sở Y tế, sau đó khám xét nhà riêng của ông này.

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét nơi làm việc của ông Đoàn Quang Huy - Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế (nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế) nằm trong khuôn viên Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Khám xét nhà Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Công an đến nhà riêng của ông Huy để khám xét. Ảnh: P.K.

Sau khi khám xét nơi làm việc của ông Huy, công an đưa đi một số thùng tài liệu. Lực lượng chức năng sau đó đưa ông Huy cùng một người khác - được cho là có liên quan - rời Trung tâm Hành chính.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Huy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Theo một số thông tin, việc khám xét và thu giữ tài liệu để phục vụ điều tra sai phạm liên quan đến hoạt động phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Phóng viên đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo Sở Y tế nhưng người đứng đầu cơ quan này bấm máy bận còn một số Phó giám đốc thì không phát ngôn.

Tin liên quan

Bất ngờ với báo cáo của xã Tuy Phong trong vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng

Bất ngờ với báo cáo của xã Tuy Phong trong vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng

(NLĐO) – Qua kiểm tra, xã Tuy Phong phát hiện không chỉ 1 mà có đến 2 hồ chứa nước của trang trại Việt Phong Phú bị vỡ vách ngăn, gây sự cố

Audio: Làm rõ vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Hồ chứa nước dung tích đến 900.000 m3 này chưa được cấp phép xây dựng. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

Lâm Đồng công bố tình trạng khẩn cấp ở đèo D'ran và đèo Gia Bắc

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo D'ran và đèo Gia Bắc để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Lâm Đồng công an tỉnh Lâm Đồng công an khám xét Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
