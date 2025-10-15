Nhiều trường đại học tiết lộ phương án tuyển sinh

Theo đề nghị của Bộ GD-ĐT, ngay trong tháng 10-2025, các trường đại học (ĐH) phải đưa ra thông tin về tuyển sinh năm 2026. Đến nay, nhiều trường đã dự kiến các phương thức xét tuyển.

Duy trì kỳ thi đánh giá năng lực

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐHQG TP HCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 vẫn tổ chức 2 đợt. Đợt 1 vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3-2026, đợt 2 dự kiến sớm hơn 1 tuần so với năm 2025. Việc điều chỉnh lịch thi đợt 2 là nhằm phù hợp với lịch trình thi và tuyển sinh ĐH, CĐ 2026 của Bộ GD-ĐT.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, thời gian làm bài, cấu trúc đề thi không thay đổi so với năm 2025. Cụ thể, đề thi đánh giá năng lực có 120 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh) với 60 câu hỏi; toán học với 30 câu hỏi; tư duy khoa học qua các nội dung logic - phân tích số liệu, suy luận khoa học với 30 câu hỏi. Năm nay, bài thi vẫn làm trên giấy - tạo thuận lợi, sự thoải mái và dễ tiếp cận cho thí sinh ở mọi vùng miền.

Thí sinh thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM có quy mô lớn nhất trong số các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy do các ĐH, trường ĐH tổ chức. Năm 2025, tổng cộng 218.569 lượt thí sinh sẽ dự thi ở cả 2 đợt, trong đó 67.623 thí sinh đã thi ở đợt 1 đăng ký thi lại ở đợt 2 để cải thiện điểm. Năm 2025, 101 trường ĐH và 10 trường CĐ đã sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực này để xét tuyển.

Trường ĐH Sư phạm TP HCM năm 2026 tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển. ThS Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng, cho biết năm 2026, trường dự kiến tăng số lượng đợt thi so với năm 2025 (5 đợt).

Ở kỳ thi này, Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức thi 6 môn, gồm: toán, lý, hóa, sinh, văn, tiếng Anh. Khi xét tuyển vào trường, thí sinh chỉ cần thi 1 môn (điểm hệ số 2) tùy theo tổ hợp và ngành; 2 môn còn lại trong tổ hợp được sử dụng điểm học bạ. Năm 2025, trường dành 50% tổng chỉ tiêu để xét tuyển từ phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Ngoài 2 kỳ thi đánh giá năng lực trên, nhiều trường ĐH tại TP HCM còn tổ chức kỳ thi V-SAT để xét tuyển. Thông tin từ các trường cho biết năm 2026 vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi này để xét tuyển.

Nhiều trường điều chỉnh

Năm 2026, nhiều trường sẽ điều chỉnh phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển... Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (IUH), năm 2026, trường dự kiến sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp để thay thế các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, xét điểm học bạ.

Phương thức xét tuyển tổng hợp sẽ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ vào một. Tỉ trọng điểm thành phần đang được IUH tính toán, cân nhắc.

Tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, phương thức xét tuyển tổng hợp được sử dụng từ kỳ tuyển sinh ĐH năm 2022 và được đánh giá là hiệu quả. Theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo, phương thức xét tuyển tổng hợp của trường bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội, với 95% - 99% tổng chỉ tiêu.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho hay năm 2026, trường dự kiến vẫn sử dụng 5 phương thức xét tuyển. Theo đó, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP HCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Tuy nhiên, trường đang xem xét điều chỉnh tỉ lệ chỉ tiêu ở phương thức xét học bạ theo hướng giảm dần.

Thông tin từ Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho thấy năm 2026, trường vẫn sử dụng 2 phương thức xét tuyển chính là xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, trường dự kiến tăng chỉ tiêu ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt vì phương thức này hiệu quả ở kết quả tuyển sinh cũng như chất lượng thí sinh.

Khảo sát tuyển sinh hơn 200 trường ĐH Tại hội nghị giáo dục ĐH tổ chức mới đây nhằm nhìn lại kết quả năm 2025 và xác định nhiệm vụ năm tới, Bộ GD-ĐT đã phát phiếu khảo sát về tuyển sinh ĐH từ năm 2026 tới đại biểu của hơn 200 trường ĐH. Với việc xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng. Trong phiếu thăm dò, Bộ GD-ĐT còn lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh; đưa ra 3 phương án để các trường cho ý kiến: tối đa 5-10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng.



