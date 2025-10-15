Nhiều trường đại học tiết lộ phương án tuyển sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nhiều trường đại học tiết lộ phương án tuyển sinh

Bài và ảnh: HUY LÂN

Kỳ thi đánh giá năng lực vẫn được các cơ sở giáo dục đại học tổ chức nhưng năm 2026 có thêm trường xét tuyển tổng hợp

Theo đề nghị của Bộ GD-ĐT, ngay trong tháng 10-2025, các trường đại học (ĐH) phải đưa ra thông tin về tuyển sinh năm 2026. Đến nay, nhiều trường đã dự kiến các phương thức xét tuyển.

Duy trì kỳ thi đánh giá năng lực

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐHQG TP HCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 vẫn tổ chức 2 đợt. Đợt 1 vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3-2026, đợt 2 dự kiến sớm hơn 1 tuần so với năm 2025. Việc điều chỉnh lịch thi đợt 2 là nhằm phù hợp với lịch trình thi và tuyển sinh ĐH, CĐ 2026 của Bộ GD-ĐT.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, thời gian làm bài, cấu trúc đề thi không thay đổi so với năm 2025. Cụ thể, đề thi đánh giá năng lực có 120 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh) với 60 câu hỏi; toán học với 30 câu hỏi; tư duy khoa học qua các nội dung logic - phân tích số liệu, suy luận khoa học với 30 câu hỏi. Năm nay, bài thi vẫn làm trên giấy - tạo thuận lợi, sự thoải mái và dễ tiếp cận cho thí sinh ở mọi vùng miền.

Nhiều trường đại học tiết lộ phương án tuyển sinh - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM có quy mô lớn nhất trong số các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy do các ĐH, trường ĐH tổ chức. Năm 2025, tổng cộng 218.569 lượt thí sinh sẽ dự thi ở cả 2 đợt, trong đó 67.623 thí sinh đã thi ở đợt 1 đăng ký thi lại ở đợt 2 để cải thiện điểm. Năm 2025, 101 trường ĐH và 10 trường CĐ đã sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực này để xét tuyển.

Trường ĐH Sư phạm TP HCM năm 2026 tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển. ThS Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng, cho biết năm 2026, trường dự kiến tăng số lượng đợt thi so với năm 2025 (5 đợt).

Ở kỳ thi này, Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức thi 6 môn, gồm: toán, lý, hóa, sinh, văn, tiếng Anh. Khi xét tuyển vào trường, thí sinh chỉ cần thi 1 môn (điểm hệ số 2) tùy theo tổ hợp và ngành; 2 môn còn lại trong tổ hợp được sử dụng điểm học bạ. Năm 2025, trường dành 50% tổng chỉ tiêu để xét tuyển từ phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Ngoài 2 kỳ thi đánh giá năng lực trên, nhiều trường ĐH tại TP HCM còn tổ chức kỳ thi V-SAT để xét tuyển. Thông tin từ các trường cho biết năm 2026 vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi này để xét tuyển.

Nhiều trường điều chỉnh

Năm 2026, nhiều trường sẽ điều chỉnh phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển... Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (IUH), năm 2026, trường dự kiến sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp để thay thế các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, xét điểm học bạ.

Phương thức xét tuyển tổng hợp sẽ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ vào một. Tỉ trọng điểm thành phần đang được IUH tính toán, cân nhắc.

Tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, phương thức xét tuyển tổng hợp được sử dụng từ kỳ tuyển sinh ĐH năm 2022 và được đánh giá là hiệu quả. Theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo, phương thức xét tuyển tổng hợp của trường bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội, với 95% - 99% tổng chỉ tiêu.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho hay năm 2026, trường dự kiến vẫn sử dụng 5 phương thức xét tuyển. Theo đó, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP HCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Tuy nhiên, trường đang xem xét điều chỉnh tỉ lệ chỉ tiêu ở phương thức xét học bạ theo hướng giảm dần.

Thông tin từ Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho thấy năm 2026, trường vẫn sử dụng 2 phương thức xét tuyển chính là xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, trường dự kiến tăng chỉ tiêu ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt vì phương thức này hiệu quả ở kết quả tuyển sinh cũng như chất lượng thí sinh. 

Khảo sát tuyển sinh hơn 200 trường ĐH

Tại hội nghị giáo dục ĐH tổ chức mới đây nhằm nhìn lại kết quả năm 2025 và xác định nhiệm vụ năm tới, Bộ GD-ĐT đã phát phiếu khảo sát về tuyển sinh ĐH từ năm 2026 tới đại biểu của hơn 200 trường ĐH.

Với việc xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng. Trong phiếu thăm dò, Bộ GD-ĐT còn lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh; đưa ra 3 phương án để các trường cho ý kiến: tối đa 5-10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo