Văn hóa - Văn nghệ

Khán giả có dịp trải nghiệm phim trường số

Y.Anh

Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội giao lưu với ê-kíp các đoàn làm phim, trải nghiệm phim trường số...

Nhân Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" từ nay đến hết 5-9, công chúng sẽ được xem phim miễn phí khi tham quan tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Khán giả có dịp trải nghiệm phim trường số - Ảnh 1.

Đạo diễn Lý Hải giao lưu cùng khán giả tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Ảnh: VI THẢO

50 bộ phim sẽ được trình chiếu dịp này, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Chung một dòng sông", "Em bé Hà Nội", "Mùi cỏ cháy", "Hồng Hà nữ sĩ", "Đào, phở và piano"... Các tác phẩm có doanh thu phòng vé cao cũng được giới thiệu, như: "Lật mặt" 6 - 7 - 8, "Mắt biếc", "Bộ tứ báo thủ", "Tiệc trăng máu", "Người vợ cuối cùng", "Cua lại vợ bầu", "Em chưa 18", "Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Nhà gia tiên"...

Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội giao lưu với ê-kíp các đoàn làm phim, trải nghiệm phim trường số... Khi khán giả tham quan, trải nghiệm phim trường số, ê-kíp sẽ sắp xếp các đạo cụ để họ nhập vai.

Để Việt Nam thành phim trường quốc tế

Để Việt Nam thành phim trường quốc tế

Trong hội thảo "Hợp tác Điện ảnh Ấn Độ - Việt Nam" thuộc khuôn khổ Lễ hội Chào Việt Nam 2023 diễn ra tại TP HCM, vai trò của điện ảnh trong việc quảng bá du lịch một lần nữa được nhấn mạnh.

Giải "cơn khát" phim trường

Điện ảnh Việt cần phim trường lớn, đủ chuẩn không phải vấn đề mới nhưng đến nay vẫn luôn được nhà làm phim quan tâm, mong mỏi

Công nghệ phim trường ảo giúp giảm 40% chi phí làm phim

Ngày 11-8, Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAAC phối hợp với Arena Multimedia và Tập đoàn Aptech (Ấn Độ) tổ chức Hội thảo "Bùng nổ sáng tạo cùng công nghệ phim trường ảo" tại TP HCM.

