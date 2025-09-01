Khán giả có dịp trải nghiệm phim trường số

Nhân Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" từ nay đến hết 5-9, công chúng sẽ được xem phim miễn phí khi tham quan tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Đạo diễn Lý Hải giao lưu cùng khán giả tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Ảnh: VI THẢO

50 bộ phim sẽ được trình chiếu dịp này, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Chung một dòng sông", "Em bé Hà Nội", "Mùi cỏ cháy", "Hồng Hà nữ sĩ", "Đào, phở và piano"... Các tác phẩm có doanh thu phòng vé cao cũng được giới thiệu, như: "Lật mặt" 6 - 7 - 8, "Mắt biếc", "Bộ tứ báo thủ", "Tiệc trăng máu", "Người vợ cuối cùng", "Cua lại vợ bầu", "Em chưa 18", "Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Nhà gia tiên"...

Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội giao lưu với ê-kíp các đoàn làm phim, trải nghiệm phim trường số... Khi khán giả tham quan, trải nghiệm phim trường số, ê-kíp sẽ sắp xếp các đạo cụ để họ nhập vai.