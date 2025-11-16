Khán giả Đặc khu Côn Đảo xúc động khi xem “Mưa đỏ” và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

Ngày 16-11, UBND Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) cho biết bộ phim “Mưa đỏ” và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo trong các suất chiếu miễn phí do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phối hợp với Điện ảnh Quân đội Nhân dân tổ chức trước đó.

Rất đông người dân chờ để được đón xem các suất chiếu của phim "Mưa đỏ"

Với ba suất chiếu lúc 9 giờ, 15 giờ và 19 giờ tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Đặc khu Côn Đảo ngày 14-11, “Mưa đỏ” đã tạo nên không khí lắng đọng đặc biệt.

Trên mảnh đất từng ghi dấu những năm tháng bi tráng của dân tộc, bộ phim không chỉ là tác phẩm điện ảnh mà còn như hồi chuông ký ức, nhắc nhớ về những mất mát và hi sinh để đổi lấy hòa bình hôm nay.

Ngay từ những cảnh đầu tiên, bộ phim đã cuốn khán giả vào không khí khốc liệt của chiến trường, nơi máu, nước mắt và lòng quả cảm của người lính hòa thành “cơn mưa đỏ” của lịch sử. Nhiều người xem không giấu được xúc động trước hình ảnh người mẹ tiễn con ra trận, những chiến sĩ ngã xuống giữa bom đạn hay những khoảng lặng đau đến nghẹn lòng.

Nhiều người xúc động với những cảnh trong phim

Ngày 15-11, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng tiếp tục được chiếu phục vụ người dân với hai suất vào buổi chiều và tối. Chị Trần Ngọc Ánh Phương, người dân Đặc khu Côn Đảo, chia sẻ “Rất xúc động và tự hào về sự quả cảm của ông cha mình, những người đã không tiếc máu xương để giữ từng tấc đất của Tổ quốc".

Đối với nhiều khán giả, việc xem 2 bộ phim ngay tại Đặc khu Côn Đảo, nơi hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống tạo nên cảm xúc thiêng liêng đặc biệt. Anh Mai Anh Tú bộc bạch: "Những thước phim không chỉ là tái hiện lịch sử mà còn là câu chuyện của những con người thật, những mất mát thật. Chúng tôi mong có thêm nhiều bộ phim về lòng yêu nước được mang đến Đặc khu Côn Đảo”.

Rất nhiều em học sinh trên đảo cùng gia đình xem phim

Ông Bùi Thanh Cần cho rằng dù hai giờ phim không thể phản ánh hết sự ác liệt của chiến tranh, song các tác phẩm vẫn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông. “Chúng tôi mong bộ phim lan tỏa rộng hơn, nhất là đến các bạn trẻ trên đảo” - ông Cần nói.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, đại diện Ban Tổ chức, nhấn mạnh việc mang các tác phẩm giàu giá trị đến vùng đất thiêng liêng như Đặc khu Côn Đảo là cách tri ân những người đã ngã xuống và góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong cộng đồng.

Tại Đặc khu Côn Đảo, các hoạt động chiếu phim lại càng thêm ý nghĩa đối với người dân

Hoạt động chiếu phim tại Đặc khu Côn Đảo không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.

