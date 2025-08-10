Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam

(NLĐO)- "Chuyến xe âm nhạc" tại Ninh Bình không chỉ lan tỏa những giai điệu đẹp mà còn thu hút sự chú ý của nhiều du khách quốc tế.

Tối 10-8, "Chuyến xe âm nhạc" sẽ mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho khán giả tại Ninh Bình và trên kênh VTV3.

Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam - Ảnh 1.

Các ca sĩ biểu diễn trong "Chuyến xe âm nhạc"

Quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng với với giọng ca trữ tình Lân Nhã, Quán quân cuộc thi âm nhạc Điểm hẹn tài năng Thanh Thụy cùng các các giọng ca Bão Ngọc, Hoài Anh, Quang Huy, điểm nhấn của chương trình là sân khấu độc đáo được đặt giữa Tam Cốc - Ninh Bình.

Tại đây, âm nhạc được hòa quyện cùng khung cảnh non nước hùng vĩ, tạo nên một không gian biểu diễn lãng mạn và đầy cảm xúc. Dòng sông Ngô Đồng, những dãy núi đá vôi trùng điệp và mây trời đã trở thành phông nền tuyệt đẹp cho những màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam - Ảnh 2.

Du khách quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam

Khán giả quốc tế có mặt tại Tam Cốc đã không giấu được sự phấn khích và thích thú. Họ liên tục hò reo, vỗ tay và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi các nghệ sĩ biểu diễn.

Mặc dù là những ca khúc tiếng Việt, các giai điệu này đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, chạm đến trái tim của những du khách nước ngoài. Sự kết hợp giữa âm nhạc và cảnh sắc thiên nhiên đã khiến họ thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và sự lãng mạn của văn hóa Việt Nam.

Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam - Ảnh 3.

Các ca khúc tiếng Việt chạm đến trái tim của những du khách nước ngoài

"Chuyến xe âm nhạc" là chương trình truyền hình hoàn toàn mới được phát sóng trên VTV3 và trên các nền tảng số của VTV từ cuối tháng 7-2025.

Chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc, du lịch và các câu chuyện nhân văn đầy xúc động. Mỗi số phát sóng là một chuyến phiêu lưu độc đáo trên chiếc xe vintage được thiết kế ấn tượng, chở ban nhạc, nghệ sĩ và cả những giai điệu tới khắp mọi miền đất nước.

Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam - Ảnh 4.

"Chuyến xe âm nhạc" phát sóng trên VTV3 tối chủ nhật hàng tuần

Mỗi điểm dừng chân trong hành trình không chỉ là một danh thắng đẹp mà còn là một sân khấu ngoài trời đặc biệt nơi nghệ sĩ trình diễn giữa thiên nhiên, kết nối âm nhạc với đời sống, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam cho hay mỗi tập sẽ có sự tham gia của một nghệ sĩ nổi tiếng, đồng hành cùng 3 ca sĩ trong top 12 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình "Điểm hẹn tài năng", tạo nên màu sắc âm nhạc đa dạng nhưng gần gũi, mộc mạc.

Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam - Ảnh 5.

Ca sĩ Lân Nhã và Thanh Thụy

Không dừng lại ở truyền hình, "Chuyến xe âm nhạc" còn mở rộng sự lan tỏa qua mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube, hướng đến lượng khán giả trẻ năng động và các gia đình yêu thích trải nghiệm giải trí ý nghĩa. Đây cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, công nghệ... đồng hành quảng bá văn hóa, con người và sản phẩm Việt Nam.

Với thời lượng 50 phút mỗi tập, "Chuyến xe âm nhạc" sẽ là hành trình lan tỏa vẻ đẹp của đất nước, con người và tình yêu qua từng giai điệu. Hành trình này hứa hẹn sẽ lay động trái tim khán giả bằng âm nhạc, cảm xúc và những hình ảnh đẹp về con người, đất nước Việt Nam.

Tin liên quan

"Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng VTV3

"Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng VTV3

Khai thác các góc khuất trong tâm lý và đời sống của những phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30, "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 11-8.

Thanh Thụy Chuyến xe âm nhạc VTV3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo