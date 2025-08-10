Khán giả quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam

Tối 10-8, "Chuyến xe âm nhạc" sẽ mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho khán giả tại Ninh Bình và trên kênh VTV3.

Các ca sĩ biểu diễn trong "Chuyến xe âm nhạc"

Quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng với với giọng ca trữ tình Lân Nhã, Quán quân cuộc thi âm nhạc Điểm hẹn tài năng Thanh Thụy cùng các các giọng ca Bão Ngọc, Hoài Anh, Quang Huy, điểm nhấn của chương trình là sân khấu độc đáo được đặt giữa Tam Cốc - Ninh Bình.

Tại đây, âm nhạc được hòa quyện cùng khung cảnh non nước hùng vĩ, tạo nên một không gian biểu diễn lãng mạn và đầy cảm xúc. Dòng sông Ngô Đồng, những dãy núi đá vôi trùng điệp và mây trời đã trở thành phông nền tuyệt đẹp cho những màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Du khách quốc tế phấn khích trước âm nhạc và vẻ đẹp Việt Nam

Khán giả quốc tế có mặt tại Tam Cốc đã không giấu được sự phấn khích và thích thú. Họ liên tục hò reo, vỗ tay và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi các nghệ sĩ biểu diễn.

Mặc dù là những ca khúc tiếng Việt, các giai điệu này đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, chạm đến trái tim của những du khách nước ngoài. Sự kết hợp giữa âm nhạc và cảnh sắc thiên nhiên đã khiến họ thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và sự lãng mạn của văn hóa Việt Nam.

Các ca khúc tiếng Việt chạm đến trái tim của những du khách nước ngoài

"Chuyến xe âm nhạc" là chương trình truyền hình hoàn toàn mới được phát sóng trên VTV3 và trên các nền tảng số của VTV từ cuối tháng 7-2025.

Chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc, du lịch và các câu chuyện nhân văn đầy xúc động. Mỗi số phát sóng là một chuyến phiêu lưu độc đáo trên chiếc xe vintage được thiết kế ấn tượng, chở ban nhạc, nghệ sĩ và cả những giai điệu tới khắp mọi miền đất nước.

"Chuyến xe âm nhạc" phát sóng trên VTV3 tối chủ nhật hàng tuần

Mỗi điểm dừng chân trong hành trình không chỉ là một danh thắng đẹp mà còn là một sân khấu ngoài trời đặc biệt nơi nghệ sĩ trình diễn giữa thiên nhiên, kết nối âm nhạc với đời sống, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam cho hay mỗi tập sẽ có sự tham gia của một nghệ sĩ nổi tiếng, đồng hành cùng 3 ca sĩ trong top 12 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình "Điểm hẹn tài năng", tạo nên màu sắc âm nhạc đa dạng nhưng gần gũi, mộc mạc.

Ca sĩ Lân Nhã và Thanh Thụy

Không dừng lại ở truyền hình, "Chuyến xe âm nhạc" còn mở rộng sự lan tỏa qua mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube, hướng đến lượng khán giả trẻ năng động và các gia đình yêu thích trải nghiệm giải trí ý nghĩa. Đây cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, công nghệ... đồng hành quảng bá văn hóa, con người và sản phẩm Việt Nam.

Với thời lượng 50 phút mỗi tập, "Chuyến xe âm nhạc" sẽ là hành trình lan tỏa vẻ đẹp của đất nước, con người và tình yêu qua từng giai điệu. Hành trình này hứa hẹn sẽ lay động trái tim khán giả bằng âm nhạc, cảm xúc và những hình ảnh đẹp về con người, đất nước Việt Nam.