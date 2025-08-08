Sôi động âm nhạc ca ngợi quê hương, đất nước

Sự lan tỏa của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) đã mở ra "công thức thành công" cho những tác phẩm truyền thống ca ngợi quê hương, đất nước.

Hàng loạt ca khúc ấn tượng

"Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" - dự án âm nhạc của ca sĩ Nguyên Vũ - đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Anh cho biết đã ấp ủ dự án này từ năm 2024, với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự đổi mới của đất nước.

"Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" là chuỗi 34 ca khúc được Nguyên Vũ thể hiện, ca ngợi vẻ đẹp của 34 tỉnh, thành sau khi sáp nhập. Trong đó, các ca khúc đáng chú ý gồm: "Việt Nam hành trình xanh", "Người Việt Nam tự hào", "Thành phố rạng rỡ giữa non sông", "Thành phố ngày mới", "Tây Ninh miền đất nghĩa tình", "Đồng Tháp đất lành thơm hương", "An Giang địa linh nhân kiệt", "Vĩnh Long ngày tươi sáng", "Cần Thơ gạo trắng nước trong", "Về Cà Mau rảo khúc hoài lang", "Gia Lai vững bước oai hùng", "Khánh Hòa trong tim tôi", "Miền Tây âm vang nghĩa tình", "Đắk Lắk hương đại ngàn hòa vị biển"...

Gần đến Đại lễ 2-9, thêm nhiều sản phẩm âm nhạc ca ngợi quê hương, đất nước ra mắt và được đón nhận nồng nhiệtẢnh: HUỲNH QUYÊN

Với producer DTAP, khi "Made in Vietnam" ra mắt, khán giả lẫn giới chuyên môn đều vỡ òa cảm xúc và dành nhiều lời khen ngợi. Theo DTAP, "Made in Vietnam" là dự án âm nhạc kết tinh từ lòng tự hào dân tộc. MV này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Đoàn và Công ty VMAS (nhóm sản xuất âm nhạc DTAP).

Việc hợp tác nêu trên còn thể hiện sự đổi mới của tổ chức Đoàn trong cách tiếp cận thế hệ trẻ - sử dụng sức mạnh của nghệ thuật đương đại để dệt nên những câu chuyện về dân tộc, cội nguồn. Qua đó, lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ, góp phần tạo nên những sản phẩm văn hóa Việt Nam có giá trị và sức sống lâu bền.

Dự án "Lời trái tim Việt Nam" với 3 ca khúc "Lời trái tim Việt Nam", "Yêu nụ cười Việt Nam" và "Welcome to Việt Nam" của ca sĩ Hoàng Bách mang đến 3 góc nhìn khác nhau - sâu lắng, gần gũi và hội nhập. Song, tất cả đều thống nhất trong một tinh thần: Tình yêu đất nước bắt đầu từ những điều rất đời thường.

Âm nhạc là cách để Hoàng Bách cất lên lời cảm ơn giản dị nhưng đầy xúc động. Ba ca khúc là 3 câu chuyện về Tổ quốc; là cuộc "đối thoại" giữa nghệ sĩ với thế hệ mình đang sống, giữa ký ức với hiện tại, giữa tinh thần dân tộc với khát vọng hội nhập.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng trở lại dòng nhạc truyền thống với ca khúc "Nguyện là người Việt Nam". Tác phẩm này có giai điệu dễ nghe, dễ hát nhưng giàu chiều sâu, với ca từ chắt lọc, tôn vinh công lao của ông cha, ca ngợi những người mẹ, những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì hòa bình hôm nay.

"Nguyện là người Việt Nam" thể hiện tinh thần "tôn trọng quá khứ - hướng về tương lai". Những câu hát như: "Việt Nam tôi đó núi sông hùng thiêng/ Người dân tôi đó cháu con rồng tiên…" hay "Hòa bình đẹp lắm trải khắp muôn nơi/ Độc lập - tự do - hạnh phúc/ Cờ Việt Nam tung bay, triệu trái tim đáp lời"… vang lên đầy tự hào, vừa lắng đọng vừa hào sảng, khơi dậy tình yêu đất nước bằng giai điệu và ngôn từ giản dị mà sâu sắc.

Không chỉ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn hợp tác với ca sĩ Tùng Dương ra mắt "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Ca khúc này có sắc thái, tinh thần khác hoàn toàn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Trong khi đó, "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" của nhạc sĩ Tuấn Cry, do T Production sản xuất, là một sáng tác đầy cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước đầy kiêu hãnh. 4 giọng ca đến từ 4 show âm nhạc "hot" vừa qua gồm: Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc đã tạo nên dấu ấn cho sản phẩm này.

"Công thức thành công"

Nếu trước đây, các ca khúc mang đậm bản sắc Việt Nam được nhiều ca sĩ khai thác triệt để thì nay, sắc màu âm nhạc truyền thống, ca ngợi quê hương, đất nước được người trong giới ưu tiên lựa chọn. Được sáng tác trong bối cảnh hiện tại nên các ca khúc này cũng trẻ trung, đương đại mà vẫn đậm chất hào hùng. Tình yêu mãnh liệt đó đến từ lòng biết ơn quá khứ, hướng tới tương lai, xây dựng đất nước của người trẻ.

Lời bài hát "Made in Vietnam" khéo léo đan xen những lát cắt đặc trưng của văn hóa, lịch sử - những yếu tố đã được "làm ra tại Việt Nam" và "làm nên Việt Nam". Ca khúc đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp truyền thống qua các làng nghề nổi tiếng, những biểu tượng văn hóa - du lịch.

Hình ảnh hào hùng của dân tộc cũng được tái hiện mạnh mẽ qua trận Bạch Đằng lịch sử hay bài thơ bất hủ "Nam Quốc Sơn Hà". Sự kết hợp liền mạch các làn điệu dân ca 3 miền góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc giàu bản sắc, được giới chuyên môn đánh giá cao.

NSND Thanh Hoa - người góp giọng trong ca khúc "Made in Vietnam" - cho biết bà rất xúc động khi trở lại trong một dự án mang đậm tinh thần dân tộc. "Việc lựa chọn và nối kết được các làn điệu dân ca 3 miền là điều không dễ nhưng DTAP đã thực hiện rất mượt mà, tôn vinh được những giá trị văn hóa của từng vùng miền" - NSND Thanh Hoa nhận xét.

Theo nhạc sĩ Tuấn Cry, "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" được viết bắt nguồn từ cảm xúc biết ơn và niềm tự hào khi được sống trên quê hương Việt Nam. Ca khúc được thể hiện bởi 4 sắc giọng, 4 cá tính âm nhạc, 4 đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Ca sĩ Quân A.P cho rằng mỗi câu hát trong "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" đều chan chứa niềm tự hào và lòng yêu nước. "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong một MV đặc biệt như thế. Trong quá trình thu âm, lòng yêu nước trong tôi như được thắp sáng thêm" - anh bày tỏ.

Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc xem dự án "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" là nguồn động lực lớn", đồng thời là "thông điệp ý nghĩa gửi đến người trẻ, để lan tỏa tinh thần đoàn kết và yêu nước, cùng nhau xây dựng một Việt Nam giàu mạnh".

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bộc bạch: "Sau đại lễ 30-4, tôi bất ngờ với sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là giới trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương, đất nước. Đây chính là động lực để tôi thực hiện MV "Nguyện là người Việt Nam", như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người".

Không chỉ dành toàn bộ tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc này, Võ Hạ Trâm còn thực hiện nghĩa cử đầy nhân văn. Toàn bộ doanh thu từ MV trên các nền tảng số cùng với phần tiền tích lũy cá nhân sẽ được cô gửi tặng Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM.

Với ca sĩ Hoàng Bách, EP "Lời trái tim Việt Nam" không chỉ là sản phẩm ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, mà còn là lời tự sự của một người từng trải. Đó là người không còn quá trẻ để vội vã nhưng đủ nhiệt huyết để tạo ra những điều tử tế và mới mẻ cho cộng đồng.

"Kỳ vọng rằng "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" sẽ góp phần tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp của các tỉnh, thành; kêu gọi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền; đồng thời ca ngợi hình ảnh con người Việt Nam để mỗi người dân thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước" - ca sĩ Nguyên Vũ tâm huyết.

"Lời trái tim Việt Nam" của Hoàng Bách chuyển tải một thông điệp kín đáo nhưng đầy tự tin: Hãy yêu nước từ những điều giản dị nhất.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh luôn muốn thử thách mình ở những mảng chủ đề khác nhau. Anh viết nhạc không chỉ từ cảm xúc của bản thân mà còn từ những trải nghiệm, chiêm nghiệm về cuộc đời. "Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" ra đời từ những chiêm nghiệm của bản thân. Với tôi, điều tốt đẹp nhất mà nhạc sĩ có thể làm được cho cuộc đời là mang đến những bài hát có giá trị, chứ không phải hướng tới mục tiêu "viral" hay "top trending" cho ca khúc" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch.



