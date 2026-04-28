Khán giả Việt Nam vẫn được xem truyền hình trực tiếp U17 Việt Nam đá giải châu Á

Mới đây, nhiều tin đồn đã lan truyền và bắt nguồn từ trang ASEAN Football, cho biết LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ không trực tiếp sản xuất và phát sóng các trận vòng bảng tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, diễn ra ở Ả Rập Saudi từ ngày 7 đến 24-5.

Theo thông tin trên,, công tác ghi hình và phân phối tín hiệu chỉ bắt đầu từ vòng tứ kết. Kể từ giai đoạn này, các trận đấu mới được sản xuất và cung cấp cho những đài truyền hình nắm giữ bản quyền chính thức.

Tuy nhiên, TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền các giải đấu thuộc hệ thống AFC, bao gồm cả U17 châu Á cho biết họ đã đạt thỏa thuận với AFC để phát sóng "trọn vẹn" các trận đấu thuộc giải U17 nam châu Á 2026.

Tin đồn này xuất hiện trên trang ASEAN Football khiến nhiều người hoang mang

Theo lịch trình, giải đấu năm 2026 vẫn sẽ được phát sóng trên nền tảng này. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể vẫn chưa được công bố.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 quy tụ 16 tuyển trẻ hàng đầu khu vực. Tám đội vượt qua vòng bảng sẽ giành quyền tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. U17 Việt Nam là một trong bốn đại diện Đông Nam Á góp mặt, cùng Myanmar, Thái Lan và Indonesia.

Đội bóng do HLV Cristiano Roland dẫn dắt nằm ở bảng C, cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Với bước chạy đà bằng chức vô địch Đông Nam Á 2026, mục tiêu của U17 Việt Nam là cạnh tranh suất dự U17 World Cup 2026.