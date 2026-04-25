Hành trình mới của U17 Việt Nam sau đỉnh cao khu vực

Sự tận hiến của các cầu thủ

Thành tích ấn tượng tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 mang lại cú hích tinh thần lớn cho U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Cristiano Roland bất bại cả 5 trận, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần duy nhất.

Phát biểu sau trận chung kết với U17 Malaysia, nhà cầm quân người Brazil cho biết: "Việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn không hề dễ dàng, nhưng chính sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên điểm khác biệt. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới".

Hành trình phía trước sẽ là thử thách lớn hơn cho tham vọng vươn tầm châu lục và lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup của những "chiến binh sao vàng". Tại Giải U17 châu Á 2026 khởi tranh vào ngày 5-5 tới, đại diện Đông Nam Á nằm cùng bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu có độ cạnh tranh cao khi mỗi đội đều sở hữu những điểm mạnh riêng.

"Gã khổng lồ" Hàn Quốc

Cả 3 đối thủ của U17 Việt Nam tại sân chơi châu lục đều từng tham dự Cúp Thế giới. Trong số đó, Hàn Quốc đang có chuỗi 3 lần liên tiếp dự U17 World Cup. Đội bóng Đông Á từ lâu đã nổi tiếng với nền tảng đào tạo bài bản và khả năng duy trì cường độ thi đấu ổn định.

Ở các bảng đấu có sự góp mặt của đại diện xứ kim chi, ngôi đầu bảng thường được mặc định dành cho họ. Dù vậy, ở giải châu Á năm ngoái, U17 Indonesia bất ngờ đánh bại Hàn Quốc, từ đó độc chiếm vị trí nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối.

Theo thống kê, U17 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước đối thủ Đông Á này. Kết quả tốt nhất của những "chiến binh sao vàng" là 2 trận hòa ở vòng loại Giải U17 châu Á 2010 và 2012.

Màn chạm trán "gã khổng lồ" Hàn Quốc ở lượt đấu thứ 2 sẽ là bài kiểm tra toàn diện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Hai đối thủ còn lại được xem là "dễ thở" hơn song vẫn tiềm ẩn nhiều biến số. UAE là đội bóng có lối chơi giàu thể lực, kết hợp với khả năng chuyển trạng thái nhanh. Trong trận hòa 1-1 năm ngoái, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo thế trận cân bằng nhưng chưa thể bền sức như đội bóng Tây Á này.

Trong khi đó, Yemen thường mang đến sự khó chịu nhờ tinh thần thi đấu máu lửa và không ngại va chạm. Họ cũng giành vé dự VCK U17 châu Á 2026 nhờ thành tích toàn thắng vòng loại như U17 Việt Nam song ghi ít hơn 6 bàn thắng và phải nhận 3 bàn thua.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, U17 Hàn Quốc gần như chắc suất dự World Cup. Điều này đồng nghĩa tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Việt Nam, UAE và Yemen. Dù vậy, những "chiến binh sao vàng" hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng.

Hành trình bất bại tại Đông Nam Á cùng chuỗi trận ấn tượng kéo dài cho thấy đội bóng đang sở hữu nền tảng ổn định. Quan trọng hơn, triết lý kiểm soát và tổ chức lối chơi mà HLV Cristiano Roland xây dựng đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ về nước vào ngày mai (26-4). Toàn đội có khoảng 10 ngày để hồi phục và chuẩn bị trước khi sang Ả Rập Saudi và đấu U17 Yemen trong trận ra quân rạng sáng 7-5 (giờ Việt Nam).



