HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á: Chờ phép thử châu Á

Hoàng Tú

Chức vô địch của U17 Việt Nam cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi: chủ động hơn, kỷ luật hơn và không còn phụ thuộc vào sai lầm của đối thủ

Hai năm trước, bóng đá trẻ Việt Nam từng rơi vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất. Thất bại 1-2 trước U17 Thái Lan ở bán kết, rồi thua đậm 0-5 trước Indonesia trận tranh hạng 3 khiến niềm tin của người hâm mộ sụt giảm. Huấn luyện viên (HLV) Trần Minh Chiến rời ghế và HLV Cristiano Roland - SN 1976, đến từ Brazil - xuất hiện như một giải pháp tình thế.

Bản sắc từ nhân sự "chữa cháy"

Thời điểm ấy, HLV Cristiano Roland vừa giúp U17 Hà Nội vô địch quốc gia nhưng kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao còn hạn chế. Sự nghiệp cầu thủ từng chinh chiến tại Benfica dưới thời Jose Antonio Camacho là điểm cộng, nhưng không đủ để xóa đi hoài nghi về năng lực cầm quân của vị HLV từ xứ sở Samba này.

Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, Roland đã làm được điều mà ít ai nghĩ tới: biến một tập thể sa sút thành một hệ thống vận hành ổn định, có bản sắc rõ ràng và luôn khát khao chiến thắng.

Thời còn là cầu thủ khoác áo Hà Nội FC, Cristiano Roland là hình mẫu của sự kỷ luật, đọc tình huống tốt và đặt tổ chức lên trên hết. Chính nền tảng ấy đã định hình triết lý huấn luyện: đội bóng vận hành theo cấu trúc rõ ràng, giữ cự ly chặt chẽ và kiểm soát tốt các pha chuyển trạng thái.

U17 Việt Nam dưới thời ông không chơi kiểu "rình rập - chờ sai lầm - phản đòn" quen thuộc, mà chủ động kiểm soát bóng, gây áp lực trên toàn mặt sân và điều tiết nhịp độ trận đấu. Đó là thứ bóng đá hiện đại, đòi hỏi tư duy hơn là phản xạ.

HLV Roland đi lên từ hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC, dẫn dắt các lứa U15, U17 trước khi được trao cơ hội ở cấp độ đội tuyển. Cuối năm 2024, U17 Việt Nam gây tiếng vang khi thắng Nhật Bản 1-0 và Uzbekistan 3-0 tại giải giao hữu ở Trung Quốc. Đó là những tín hiệu đầu tiên cho thấy đội bóng của Roland không chỉ chơi có cấu trúc, mà còn đủ sức cạnh tranh.

Đến vòng loại Giải U17 châu Á 2026, đội toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không thủng lưới. Chuỗi phong độ ấy tiếp tục kéo dài, làm nền cho một tập thể bước vào giải Đông Nam Á với sự tự tin cao.

Khi dẫn dắt U17 Việt Nam, Roland đã nâng cấp một tập thể tiềm năng thành một đội bóng có hệ thống. Chuỗi 16 trận bất bại (10 thắng, 6 hòa), ghi hơn 55 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần cho thấy sự ổn định hiếm thấy.

Ở trận bán kết với U17 Úc, lần đầu tiên dưới thời Roland, U17 Việt Nam không chỉ chơi tốt trước đối thủ mạnh mà còn biết cách giành chiến thắng. Bị dẫn trước nhưng đội không vỡ trận, kiên nhẫn giữ cấu trúc, tuân thủ chiến thuật và tận dụng tốt cơ hội để lật ngược thế cờ.

Chính Roland tiết lộ ông đã chuẩn bị cả kịch bản thủng lưới trước, chi tiết này cho thấy mức độ kiểm soát trận đấu không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn ở tâm lý.

Riêng trận chung kết, với đẳng cấp vượt trội, đội Việt Nam đã thắng dễ Malaysia 3-0. Thậm chí, cách trận đấu diễn ra cho thấy khoảng cách còn lớn hơn tỉ số, khi các chân sút Việt Nam bỏ lỡ không ít cơ hội rõ ràng.

U17 Việt Nam SAU CHỨC vô địch Đông Nam Á: Chờ phép thử châu Á - Ảnh 1.

Đội U17 Việt Nam vô địch tuyệt đối tại Giải Đông Nam Á 2026 với dấu ấn rõ nét từ HLV Cristiano Roland. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam SAU CHỨC vô địch Đông Nam Á: Chờ phép thử châu Á - Ảnh 2.

Hành trình chưa dừng lại

Hành trình của Roland gắn liền với Hà Nội FC - nơi đã trao cho ông cơ hội và niềm tin. Việc Hà Nội FC không chỉ đào tạo cầu thủ mà còn phát triển HLV cho thấy một tư duy làm bóng đá dài hạn, bài bản.

Khi HLV và cầu thủ cùng chung một "ngôn ngữ bóng đá", đội tuyển có thể rút ngắn thời gian xây dựng và nhanh chóng đạt đến sự ổn định - điều mà U17 Việt Nam đã thể hiện rõ trong suốt hành trình bất bại.

Trước khi thành công với U17 Việt Nam, HLV Roland từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt SHB Đà Nẵng tại V-League nhưng không để lại dấu ấn rõ rệt. Roland chưa đủ trình cho V-League hay chưa có đủ thời gian và điều kiện?

Câu trả lời có lẽ nằm ở chính triết lý của ông. Roland không phải mẫu HLV "đánh nhanh thắng nhanh". Lối chơi kiểm soát, tổ chức và kỷ luật cần thời gian để thẩm thấu. Ở môi trường bóng đá trẻ - nơi cầu thủ dễ tiếp nhận và ít áp lực thành tích, ông phát huy tối đa giá trị.

Ngược lại, V-League là môi trường khắc nghiệt hơn, nơi áp lực kết quả có thể bóp nghẹt quá trình xây dựng. Một HLV như Roland, nếu không có thời gian và niềm tin, rất khó để tạo dấu ấn. HLV Cristiano Roland không tạo ra những chiến thắng chớp nhoáng, thay vào đó ông xây nền, tạo cấu trúc và kiên nhẫn với con đường dài. Chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026 là cột mốc quan trọng, song chưa phải đích đến.

Bởi rốt cuộc, giá trị của một HLV không nằm ở việc thắng ở đâu, mà là có thể đưa đội bóng đi xa đến đâu. Với HLV C. Roland, câu trả lời giờ không còn nằm ở Đông Nam Á, mà tại sân chơi châu Á. 

Quyết săn vé World Cup

Vòng chung kết Giải U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi từ ngày 5 đến 22-5. Việt Nam ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen - những đối thủ đại diện cho các dạng thử thách khác nhau: Hàn Quốc (đẳng cấp, cường độ cao), UAE (thể lực, trực diện), Yemen (ẩn số, giàu năng lượng).

Đây là cơ hội để đoàn quân của HLV Cristiano Roland xác định rõ vị trí của mình ở châu lục. Mục tiêu là nhì bảng để giành vé tứ kết, đồng nghĩa với suất dự World Cup U17.

HLV Cristiano Roland

- Sinh năm 1976, quốc tịch Brazil.

- Khởi nghiệp cầu thủ tại Gremio, sau đó chơi cho CLB Vasco da Gama và vô địch Brazil.

- Thi đấu tại châu Âu trong màu áo Beira-Mar (vô địch Cúp quốc gia Bồ Đào Nha 1999) và Benfica (Cúp quốc gia 2004).

- Đến Việt Nam năm 2007, khoác áo CLB Hà Nội T&T, giành 2 chức vô địch V-League (2010, 2013) và 1 Siêu cúp.

- Sở hữu bằng HLV A UEFA, từng đào tạo trẻ tại Bồ Đào Nha và Luxembourg.

- Trợ lý tại CLB Becamex Bình Dương (2019), sau đó dẫn dắt các đội trẻ Hà Nội FC.

- Trở thành HLV trưởng U17 Việt Nam từ năm 2024.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo