Thời sự

Khẩn trương cấp cứu cháu bé và 1 chiến sĩ trong vụ hỏa hoạn 4 người tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cháu bé 1 tháng tuổi, nạn nhân trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong, đang được các bác sĩ cấp cứu với tiên lượng bệnh nặng

Sáng 27-12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu 5 người trong vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú.

Cấp cứu cháu bé 1 tháng tuổi trong vụ hỏa hoạn Đắk Lắk khiến 4 người tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

Trong đó, 4 người được xác định đã tử vong gồm anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990), chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021). Người nhà đã xin đưa thi thể các nạn nhân về để lo hậu sự.

Riêng bé trai út (26 ngày tuổi, con anh D.) nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 ở vùng đầu, cổ, lưng và mông, với diện tích 8%. Bé được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh. Đến 6 giờ cùng ngày, cháu bé được tiên lượng bệnh nặng cần theo dõi sát.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã tiếp nhận, cấp cứu 1 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu hộ đám cháy là anh D.H.Đ. (SN 1996) trong tình trạng khó thở, thở rít. Bệnh nhân đang được theo dõi ngộ độc khí. 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, căn nhà của anh D. vừa ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước. Khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bắt nguồn từ phía trước căn nhà rồi bùng cháy dữ dội. Phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh đã đập cửa cứu người nhưng cửa cuốn và căn nhà khóa trong nên không hiệu quả.

Lực lượng chức năng và người dân đã đập bức tường phía sau đưa 5 nạn nhân ra ngoài nhưng 4 người đã tử vong, chủ yếu do ngạt khí.

Riêng cháu bé 1 tháng tuổi thời điểm phát hiện được người cha ôm vào lòng nên thoát chết.

Tin liên quan

Cháy nhà 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk: Cháu bé 1 tháng tuổi thoát chết trong lòng cha

Cháy nhà 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk: Cháu bé 1 tháng tuổi thoát chết trong lòng cha

(NLĐO) – Theo một số nhân chứng, cha mẹ và 2 con tử vong do ngạt khí, riêng cháu bé 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng và may mắn thoát chết

NÓNG: Cháy nhà giữa đêm khuya, 4 người trong gia đình tử vong

(NLĐO) - Một căn nhà kinh doanh đồ điện nước bất ngờ bốc cháy giữa đêm khuya khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng

Nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh ít quan tâm đến an toàn phòng cháy chữa cháy

(NLĐO) - Năm 2025, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực 33 - TP HCM đã kiểm tra 1.257 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 57 cơ sở hơn 650 triệu đồng

