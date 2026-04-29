Ô tô cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3 vào giờ cao điểm ngày đi làm cuối cùng trước nghỉ lễ

Ngày 29-4, Công an phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe ô tô vào chiều cùng ngày.



Chiếc ô tô con bốc cháy dữ dội trên đường Vành đai 3. Ảnh: Huy Nguyễn

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 29-4, chiếc ô tô con do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt), hướng Linh Đàm đi bến xe Nước Ngầm, đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Một số nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, ngọn lửa bùng phát từ khu vực dưới nắp capo ô tô rồi nhanh chóng lan ra toàn chiếc xe. Rất may thời điểm đó, lái xe đã kịp thoát ra ngoài.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường dập lửa, phân luồng giao thông. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt.

Theo cảnh sát, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng gây ùn tắc vào giờ cao điểm buổi chiều ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 4 ngày.