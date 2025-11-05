Điều tàu biên phòng khẩn cấp đưa cụ bà 72 tuổi từ đảo về đất liền

Chiều 5-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao cụ bà cho Trung tâm cấp cứu Y tế 115, đưa bệnh nhân từ xã đảo Tân Hiệp (TP Đà Nẵng) đến Bệnh viện Đa khoa thành phố an toàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND xã Tân Hiệp có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố hỗ trợ phương tiện chuyên chở cho một bệnh nhân cấp cứu tại đảo Cù Lao Chàm.

Điều động tàu biên phòng, đưa người dân từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền an toàn

Bệnh nhân là bà Hồ Thị Nh. (SN 1953, thường trú tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng). Bà Nh. nhập viện tại Trạm y tế Quân dân y xã Tân Hiệp trong tình trạng lên cơn hen nặng, suy hô hấp, khó thở, có nhiều bệnh nền cần chuyển tuyến để thực hiện cấp cứu.

Tuy nhiên, hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 13, tại khu vực vùng biển Cù Lao Chàm có sóng lớn, các phương tiện tại chỗ không đủ điều kiện để chuyển bệnh nhân và đất liền cấp cứu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh trong trường hợp khẩn cấp, UBND xã Tân Hiệp đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Ban chỉ huy Biên phòng thành phố xem xét, hỗ trợ bố trí phương tiện chuyên dụng để thực hiện công tác vận chuyển bệnh nhân theo tuyến Đà Nẵng - Cù Lao Chàm (Thọ Quang) trong điều kiện thời tiết không đảm bảo.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã điều động tàu Hải đội Biên phòng 2 Sơn Trà ra xã đảo Tân Hiệp, vượt sóng to gió lớn để đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu an toàn.