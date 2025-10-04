HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khẩn trương ứng phó bão số 11

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 3-10, Văn phòng Trung ương Đảng đã báo cáo tổng hợp về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, sau đó Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo.

Không để người dân "màn trời chiếu đất"

Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong phòng chống, khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra; chia sẻ với các cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, nhất là những gia đình có người thân gặp nạn.

Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục hậu quả, cứu trợ nhân dân ở những vùng còn bị cô lập. Không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; ưu tiên đưa người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo khôi phục lại các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị, trường học, bệnh xá... bị ảnh hưởng do bão; sửa chữa, xây dựng lại hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy do bão lũ để người dân sớm có chỗ ở; sửa chữa đường sá, cầu cống bị hư hỏng do bão, lũ...

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập. Song song đó, khẩn trương triển khai ứng phó bão số 11, chủ động có phương án dự phòng lương thực, thực phẩm tại những vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão lũ. Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó bão số 11. Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định đời sống của nhân dân.

"Lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng; tiếp tục tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương; chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân; dứt khoát không để người dân sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Khẩn trương ứng phó bão số 11 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó bão số 11. Ảnh: TTXVN

Phòng chống "thiên tai chồng thiên tai"

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tối cùng ngày đã chủ trì cuộc họp về ứng phó bão số 11.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là khắc phục giao thông nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và chủ động phương án ứng phó bão số 11. Việc sơ tán dân cần được triển khai sớm hơn bởi đất đã ngấm no nước, nguy cơ sạt lở cao.

Theo Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ tháng 9-2025 đến nay, nhiều đơn vị quân đội vẫn bám trụ tại cơ sở, không trở về đơn vị để trực tiếp tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả bão số 9 và số 10, đồng thời chuẩn bị đối phó với bão số 11.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cũng thông tin bộ đã quyết định giữ lại 100% quân số từng tham gia ứng phó bão số 10 để phòng chống bão số 11.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý bão số 11 là "thiên tai chồng thiên tai", hết sức nguy hiểm. Các địa phương cần nhận thức rõ tính chất đặc biệt phức tạp của tình hình để có biện pháp kịp thời, không được chủ quan. Phạm vi ảnh hưởng của bão số 11 được dự báo từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, với hơn 11 tỉnh, thành phố có nguy cơ bị tác động. Không chỉ ở vùng tâm bão mà cả các khu vực ngoài vùng tâm bão - nơi dễ xảy ra mưa lớn, lốc xoáy, sạt lở, lũ ống, lũ quét - cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo chi tiết về dự báo bão, mưa, thủy văn, hồ đập, từ đó đưa ra cảnh báo và khuyến cáo cụ thể cho từng địa phương. Bộ Quốc phòng bổ sung xuồng, ca-nô cho các tỉnh miền núi để ứng cứu khi bị lũ lụt cô lập, chia cắt. Các lực lượng thực hiện phương châm "4 tại chỗ", mang theo lương thực, nước uống, y tế, xăng dầu, thiết bị thông tin để duy trì kết nối... 

Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chiều 3-10, tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, các lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã quyên góp 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP HCM ngày 3-10 cũng đã tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung liên quan công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, cho biết ủy ban đã có văn bản xin chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để hỗ trợ Hà Tĩnh 10 tỉ đồng, Nghệ An 7 tỉ đồng, Quảng Trị 5 tỉ đồng...

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và cơ quan báo chí thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần biến sự quan tâm của nhân dân thành phố thành những hành động thiết thực, nghĩa cử cao đẹp, cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, việc hỗ trợ phải bảo đảm nguyên tắc nhanh nhất, kịp thời nhất và mức hỗ trợ cao nhất từ TP HCM đến các địa phương. Song, cần có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của từng đối tượng.

T.Dũng - P.Anh


