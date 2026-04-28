Quốc tế

Kháng cáo án sơ thẩm, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lãnh án nặng hơn gấp đôi

Xuân Mai

(NLĐO) - Tòa phúc thẩm tăng án phạt đối với cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc từ 20 tháng lên 4 năm tù giam vì tội tham nhũng.

Tòa án Cấp cao Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trong phiên xét xử được truyền hình trực tiếp hôm 28-4.

Theo hãng tin Yonhap, ban đầu, nhóm công tố viên đặc biệt Min Joong-ki đã đề nghị mức án 15 năm tù giam đối với vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi truy tố bà về tội vi phạm Luật Thị trường vốn, Luật Quỹ chính trị và luật về nhận hối lộ để làm môi giới.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ra tòa hôm 13-4. Ảnh: Yonhap.

Nhóm điều tra cáo buộc bà thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors – một đại lý BMW tại Hàn Quốc – nhằm thu lợi bất chính 810 triệu won (khoảng 549.000 USD) trong giai đoạn 2010-2012. 

Bên cạnh đó, bà cũng bị cáo buộc nhận miễn phí kết quả các cuộc thăm dò dư luận từ nhân vật môi giới quyền lực trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 của chồng mình, đồng thời nhận hai chiếc túi Chanel cùng một sợi dây chuyền kim cương Graff từ một cựu quan chức thuộc Giáo hội Thống nhất để đổi lấy các đặc ân.

Trong phán quyết đảo ngược phán quyết của tòa án sơ thẩm, vốn chỉ kết tội bà Kim về tội nhận một số quà tặng xa xỉ, tòa phúc thẩm cho rằng bà có một phần phạm tội liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu. Nguyên nhân là do bà cung cấp tài khoản môi giới trị giá 2 tỉ won cho một công ty tư vấn đầu tư, thông qua đó bà đã bán 180.000 cổ phiếu của Deutsch Motors.

Thẩm phán cho biết bà Kim đã lợi dụng ảnh hưởng của mình với tư cách là đệ nhất phu nhân và phạm tội nhận hối lộ. Bà đã làm tổn hại lòng tin của công chúng vào tính minh bạch của chính phủ và gây ra sự chia rẽ trong dư luận về các vấn đề quốc gia.

Trong khi đó, tòa vẫn giữ nguyên phán quyết trắng án đối với cáo buộc liên quan đến các cuộc thăm dò dư luận, với lý do người môi giới kia cũng đã cung cấp kết quả thăm dò cho cả những người khác chứ không riêng gì vợ chồng ông Yoon.

Ngoài mức án tù, tòa còn tuyên phạt bà Kim 50 triệu won, đồng thời ra lệnh tịch thu sợi dây chuyền và truy thu số tiền khoảng 20 triệu won. Bà Kim đã phủ nhận tất cả cáo buộc và luật sư của bà cho biết bà sẽ kháng cáo phán quyết mới nhất lên Tòa án Tối cao.

Vụ án này nằm trong số một loạt phiên tòa bắt nguồn từ các cuộc điều tra về việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã áp đặt thiết quân luật vào tháng 12-2024 và những vụ bê bối liên quan đến cặp vợ chồng quyền lực này.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân

(NLĐO) - Hàng ngàn cảnh sát được huy động và rào chắn dựng lên quanh tòa án Seoul khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận phán quyết về vụ thiết quân luật.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận mức án bất ngờ

(NLĐO) - Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị tuyên mức án 20 tháng tù giam do các cáo buộc tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo lãnh án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật

(NLĐO) - Bản án của ông Han Duck-soo được đưa ra chỉ một ngày sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị bỏ tù do liên quan đến lệnh thiết quân luật bất thành.

Hàn Quốc thao túng cổ phiếu đệ nhất phu nhân môi giới hối lộ
