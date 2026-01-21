HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo lãnh án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật

Thu Hương

(NLĐO) - Bản án của ông Han Duck-soo được đưa ra chỉ một ngày sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị bỏ tù do liên quan đến lệnh thiết quân luật bất thành.

Ngày 21-1, Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo (76 tuổi) 23 năm tù giam và ra lệnh bắt giữ ông ngay tại tòa. 

Theo tờ The Guardian, đây là phán quyết tư pháp đầu tiên xác định việc thiết lập thiết quân luật vào đêm 3-12-2024 là một cuộc nổi loạn.

Kênh Sky News dẫn lời Thẩm phán Lee Jin-kwan mô tả hành vi của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc lúc bấy giờ là một cuộc "nổi dậy từ trên xuống". Hội đồng xét xử bác bỏ lập luận của ông Han về việc ông chỉ là người thừa hành trong trạng thái "sốc tâm lý".

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo lãnh án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật - Ảnh 1.

Ông Han Duck-soo được áp giải đến phiên tòa tại thủ đô Seoul ngày 21-1. Sau phiên xử, ông bị tuyên phạt 23 năm tù và bị bắt giam ngay lập tức. Ảnh: Yonhap

Tòa án khẳng định có bằng chứng cho thấy cựu thủ tướng đã biết về kế hoạch này nhiều giờ trước khi lệnh thiết quân luật được công bố trên truyền hình. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh ông gật đầu khi nghe ông Yoon giải thích kế hoạch và trực tiếp tiếp nhận các văn bản liên quan.

Đặc biệt, theo tờ The Guardian, bằng chứng gây bất lợi nhất là đoạn ghi âm cuộc gọi ngày 8-12-2024. Trong đó, ông Han đã chỉ thị cho một trợ lý tổng thống tiêu hủy tài liệu thiết quân luật được ký lùi ngày với nội dung: "Hãy làm như thể chữ ký của tôi chưa từng tồn tại".

Tòa án cáo buộc ông Han đã cố tình dàn dựng một cuộc họp nội các "hình thức" để hợp thức hóa sắc lệnh vi hiến. Với tư cách là thủ tướng, ông Han có nghĩa vụ hiến định phải ngăn chặn các hành vi trái luật nhưng theo tòa, ông đã chọn cách đồng lõa.

Cụ thể, ông đã giúp đảm bảo cuộc họp nội các có đủ số đại diện theo quy định nhưng lại ngăn chặn mọi sự thảo luận. Ngoài tội nổi loạn, ông Han còn bị kết tội làm giả tài liệu, tiêu hủy hồ sơ tổng thống và khai man trong quá trình luận tội ông Yoon Suk-yeol.

Mức án 23 năm tù mà tòa đưa ra cao hơn đáng kể so với mức 15 năm mà các công tố viên đề nghị trước đó. Thẩm phán nhấn mạnh đây là một cuộc "tự đảo chính" của chính quyền đương nhiệm, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho nền dân chủ.

Bản án của ông Han Duck-soo được đưa ra chỉ 5 ngày sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị kết án 5 năm tù trong một vụ án riêng về tội cản trở thực thi lệnh bắt giữ. 

Theo Sky News, cựu Tổng thống Yoon vẫn đang phải đối mặt với phiên tòa quan trọng nhất vào ngày 19-2 tới với cáo buộc "chủ mưu nổi loạn". Các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon trong vụ án này.

Sau khi nghe tuyên án, ông Han cho biết sẽ "khiêm tốn tuân theo quyết định của thẩm phán", song các luật sư của ông xác nhận sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Nhân vật kỳ cựu

Ông Han Duck-soo là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng phục vụ 5 đời tổng thống Hàn Quốc. Ông Han từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ và người đứng đầu Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc.

Sau khi ông Yoon Suk-yeol bị quốc hội luận tội vào cuối năm 2024, ông Han từng giữ chức quyền tổng thống trước khi chính ông cũng bị đình chỉ chức vụ và sau đó từ chức, dẫn đến cuộc bầu cử sớm vào tháng 6-2025.

