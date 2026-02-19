HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tranh cãi sau bản án chung thân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Huệ Bình

(NLĐO) – Sau bản án chung thân của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, dư luận Hàn Quốc chia rẽ với những phản ứng trái chiều.

Sau khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án chung thân với tội danh "nổi loạn", Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền tại Hàn Quốc - ông Jung Chung-rae - cho rằng tòa án đã làm tổn hại đến công lý khi tuyên án tù chung thân thay vì tử hình.

Theo đài BBC, trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon. Họ lập luận rằng một mức án nhẹ hơn có thể sẽ không đủ sức răn đe những người có ý định thiết quân luật tương tự trong tương lai.

Ông Jung Chung-rae cáo buộc ông Yoon là "kẻ chủ mưu của một cuộc bạo loạn làm rung chuyển tận gốc rễ của quốc gia". "Công chúng sẽ cảm thấy (phán quyết của tòa) vô cùng đáng thất vọng và không thể chấp nhận được" - ông Jung nhấn mạnh.

Tranh cãi sau bản án chung thân của ông Yoon Suk-yeol - Ảnh 1.

Những người ủng hộ tập trung gần Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở phía Nam TP Seoul vào ngày 19-2, đề nghị tuyên cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trắng án. Ảnh: Yonhap

Đài BBC dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-Shik kêu gọi ông Yoon phải xin lỗi công chúng. Ông Woo Won-Shik cũng bày tỏ "sự đáng tiếc" khi thẩm phán xem xét cuộc bạo loạn của ông Yoon thất bại như một căn cứ để quyết định mức án.

Cụ thể, tòa án nhận định rằng việc lệnh thiết quân luật của ông Yoon thất bại (vốn chỉ kéo dài trong 6 giờ) được coi là một tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Phản bác quan điểm này, ông Woo cho rằng "cuộc nổi loạn" của ông Yoon thất bại không phải vì cựu tổng thống "chuẩn bị kém", mà là do "quốc hội và nhân dân đã đoàn kết để kháng cự, ngăn chặn".

Trong khi đó, theo tờ The Chosun Daily, lãnh đạo Đảng Cải cách Hàn Quốc Lee Jun-seok nhận định bản án chung thân dành cho ông Yoon là công bằng và thích đáng. Ông Lee nói: "Một quyền lực coi nhân dân là kẻ thù thì không bao giờ được tha thứ. Bản án này tuy nặng nề nhưng hoàn toàn công bằng".

Trước đó, tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul chiều 19-2, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Ji Gwi-yeon, lý giải về bản án rằng khi tuyên bố thiết quân luật, ông Yoon đã "coi thường các thủ tục pháp lý, sử dụng các biện pháp bạo lực nhằm vô hiệu hóa quốc hội và phá hoại các chuẩn mực dân chủ".

Thẩm phán Ji cho bằng cách lôi kéo quân đội và cảnh sát vào ý định thiết quân luật của mình, ông Yoon đã làm tổn hại đến tính trung lập chính trị của các lực lượng này.

Việc ban bố thiết quân luật của ông Yoon đã gây ra "thiệt hại khôn lường" cho xã hội Hàn Quốc, đẩy tình trạng phân cực chính trị lên cao.

Thẩm phán Ji Gwi-yeon khẳng định ông Yoon đáng bị trừng phạt nghiêm khắc, một phần vì ông đã từ chối xin lỗi về hành vi dẫn dắt một cuộc nổi loạn.

Tuy nhiên, thẩm phán này đã đưa ra các căn cứ để không tuyên án tử hình, bao gồm: độ tuổi đã cao (65 tuổi) của ông Yoon và thực tế là ông đã kiềm chế, không sử dụng vũ lực gây chết người trong suốt thời gian thiết quân luật.

Về phía đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, họ bày tỏ sự không hài lòng với bản án chung thân. Ông Yoon có thời hạn 1 tuần để nộp đơn kháng cáo.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân

(NLĐO) - Hàng ngàn cảnh sát được huy động và rào chắn dựng lên quanh tòa án Seoul khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận phán quyết về vụ thiết quân luật.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận mức án bất ngờ

(NLĐO) - Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị tuyên mức án 20 tháng tù giam do các cáo buộc tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TPHCM

(NLĐO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết do bệnh nặng, ngài Lee Hae Chan đã từ trần tại TPHCM.

    Thông báo