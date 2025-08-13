Vụ "gà lôi trắng": Anh Thái Khắc Thành xúc động trở về nhà trùng phùng vợ con, người thân

Chiều 13-8, tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, người thân bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án "gà lôi trắng" rất vui mừng khi người này được tại ngoại trở về nhà.

Video: Anh Thái Khắc Thành bày tỏ vui mừng, cảm ơn và mong muốn được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm

Anh Thái Khắc Thành xúc động cho biết bản thân rất vui khi được về nhà cùng mẹ già, vợ và con nhỏ. Anh cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ngành chức năng liên quan cho anh được tại ngoại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh mong muốn việc xét xử công tâm, để có cơ hội trở về với gia đình trong thời gian sớm nhất.

Không cầm được nước mắt, chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thị O. (SN 1992, vợ anh Thái Khắc Thành), cho biết nghe tin chồng được tại ngoại, chị và gia đình rất vui. Giờ chỉ mong sao tại phiên tòa phúc thẩm cơ quan chức năng xem xét đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, giảm án để chồng chị sớm được trở về nhà chăm sóc mẹ già và các con nhỏ.

Mẹ và vợ anh Thành không cầm được nước mắt khi đón anh được tại ngoại về nhà

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên đã nảy sinh mua gà lôi về để nhân giống bán lấy tiền chi tiêu.

Năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng. Qua mạng xã hội, Thành liên hệ, trao đổi với 1 người không quen biết ở huyện Diễn Châu (cũ) 1 chim chích chòe lửa của anh lấy 2 con gà lôi mái của người này để nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó, anh Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình nuôi, các con gà mái đẻ được 13 trứng, ấp nở được 10 gà lôi con.

Người thân vui mừng khi anh Thành được tại ngoại về nhà

Nhiều người thân vui mừng khi anh thành được tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm

Khi 10 gà lôi con nở, tháng 3-2025, Thành bán cho một người không biết tên để lấy 6 triệu đồng, khi giao ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị Công an tỉnh Thái Bình phát hiện thu giữ. Hành vi của bị cáo Thành bị quy kết vào tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3-4-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành.

Theo hồ sơ vụ án, Thành không bị áp dụng tình tiết năng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình điều tra, truy tố, Thành thành khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 2 triệu đồng. Bố mẹ đẻ của Thành được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8-8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Ngày 13-8, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, cho biết đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".