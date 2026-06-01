Kinh tế

Khánh Hòa: 28 cơ sở được kiểm tra có vi phạm về hàng giả, hàng nhái

Kỳ Nam, ảnh: Quản lý Thị trường Khánh Hòa

(NLĐO)- Trong tháng cao điểm, lực lượng quản lý thị trường Khánh Hòa đã phát hiện 28 cơ sở kinh doanh hàng giả, qua đó xử phạt hơn nửa tỉ đồng

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa vừa kết thúc đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 7-5 đến 30-5, lực lượng chức năng đã kiểm tra 28 cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh. Kết quả, cả 28 cơ sở đều bị phát hiện có hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Khánh Hòa: Phạt hơn nửa tỉ đồng các cơ sở kinh doanh hàng giả - Ảnh 1.

Lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa kiểm tra các cơ sở kinh doanh

Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 22 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 513,75 triệu đồng, tăng hơn 970% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài tiền phạt, lực lượng quản lý thị trường buộc tiêu hủy 1.250 sản phẩm vi phạm gồm quần áo, giày dép, kính mắt, mũ, ba lô, tất chân và phụ tùng xe máy với tổng trị giá hơn 218 triệu đồng. Đồng thời, 1.295 sản phẩm khác trị giá gần 298,5 triệu đồng đang bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, các mặt hàng vi phạm chủ yếu thuộc nhóm thời trang, phụ kiện, túi xách, giày dép và phụ tùng xe máy giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Các cửa hàng này lợi dụng khách du lịch, đặc biệt du khách người Hàn Quốc rất ưa chuộng các sản phẩm từ các thương hiệu lớn như Gucci, Chanel, Crocs, BVLGARI… từ đó tạo điều kiện cho các các đối tượng khác tăng cường hoạt động mua bán hàng hóa nhập lậu, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bán giá cao để thu lợi bất chính.

Khánh Hòa: Phạt hơn nửa tỉ đồng các cơ sở kinh doanh hàng giả - Ảnh 2.

Nhiều cửa hàng bán hàng giả, hàng nhái với giá cao

Trong các ngày 22 và 27-5, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra đột xuất hai cửa hàng tại TP Nha Trang là Alo Store - Thóc Store và Navigator Shop. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 985 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas và Crocs, trị giá gần 255 triệu đồng.

Hồ sơ vụ việc đã được trình cấp có thẩm quyền xem xét xử phạt khoảng 205 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh hàng giả đang có xu hướng dịch chuyển mạnh sang môi trường thương mại điện tử. Nhiều đối tượng lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội, livestream bán hàng, chạy quảng cáo trực tuyến hoặc thuê người có sức ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm sai sự thật nhằm thu hút người tiêu dùng.


Bất động sản Khánh Hòa bắt đầu hồi phục

Bất động sản Khánh Hòa bắt đầu hồi phục

Dù chưa có nhiều dự án nhà ở mới đủ điều kiện mở bán, sức mua vẫn duy trì khá tốt, đặc biệt ở phân khúc đất ở và nhà ở phục vụ nhu cầu thực.

Khánh Hòa: Khởi động siêu dự án LNG Cà Ná trị giá hơn 57.300 tỉ đồng

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná công suất 1.5000 MW, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỉ đồng

Shopee, Lazada nói gì về cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên sàn?

(NLĐO)- Nếu xác định có vi phạm về hàng giả, hàng nhái, nền tảng thương mại điện tử sẽ gỡ bỏ sản phẩm, cùng với đó áp dụng điểm phạt, thậm chí khóa tài khoản.

