HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: Bắt nghi phạm sát hại vợ ở xã Cam An

K. Nam, ảnh: CAX

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa xác nhận nghi phạm sát hại vợ đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra hành vi giết người

Ngày 21-4, lãnh đạo UBND xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bàn giao nghi phạm vụ sát hại vợ, chém bị thương mẹ vợ xảy ra ở địa phương cho Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-4, tại thôn Thủy Ba, xã Cam An, sau khi uống rượu, B.Đ.C (SN 1995, ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Vụ việc khiến người vợ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn mẹ vợ bị thương nhẹ ở bàn tay.

- Ảnh 1.

Bắt nghi phạm sát hại vợ ở xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa

Sau khi gây án, đối tượng mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường, khiến tình hình trở nên nguy hiểm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai truy bắt khẩn cấp. Chỉ sau hơn 2 giờ truy tìm, đến khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, nghi phạm bị khống chế tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km. Cháu bé được xác định an toàn.

- Ảnh 2.

Cháu bé được Công an xã Cam An đưa về an toàn

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tin liên quan

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, kẹt xe hơn 1 km

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, kẹt xe hơn 1 km

(NLĐO)- Chiều 28-3, một xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng, kẹt xe hơn 1km

Tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 2 mẹ con cô giáo cấp 3 tử vong

(NLĐO) - Vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến cô giáo dạy toán tại một trường THPT ở Phan Thiết và người con tử vong, chồng bị thương nặng

Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, xe chở hải sản lật chắn đường

(NLĐO) - Sáng 7-2, 2 ô tô va chạm trên Km 57 cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, khiến giao thông hướng TPHCM – Nha Trang ùn ứ

tỉnh Khánh Hòa hành vi giết người công an xã bắt nghi phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo