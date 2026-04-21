Khánh Hòa: Bắt nghi phạm sát hại vợ ở xã Cam An

Ngày 21-4, lãnh đạo UBND xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bàn giao nghi phạm vụ sát hại vợ, chém bị thương mẹ vợ xảy ra ở địa phương cho Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-4, tại thôn Thủy Ba, xã Cam An, sau khi uống rượu, B.Đ.C (SN 1995, ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Vụ việc khiến người vợ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn mẹ vợ bị thương nhẹ ở bàn tay.

Bắt nghi phạm sát hại vợ ở xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa

Sau khi gây án, đối tượng mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường, khiến tình hình trở nên nguy hiểm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai truy bắt khẩn cấp. Chỉ sau hơn 2 giờ truy tìm, đến khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, nghi phạm bị khống chế tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km. Cháu bé được xác định an toàn.

Cháu bé được Công an xã Cam An đưa về an toàn

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ án.