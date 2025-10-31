Khánh Hoà công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, được sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 16-10-2025.

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao các quyết định cho ông Lâm Đông (thứ 2 phải qua) và ông Lữ Thanh Hải (thứ 3 từ trái qua)

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 29-10-2025.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, gồm: Ông Bùi Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Sơn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Sanh - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhiều cán bộ của tỉnh Khánh Hòa được điều động, bổ nhiệm các chức vụ mới.

Ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Nguyễn Như Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Đàm Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh.

Ông Mai Hữu Bảo Huy, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng.

Ông Lê Hồng Phương, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.