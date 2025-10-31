Khánh Hoà công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khánh Hoà công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Kỳ Nam

(NLĐO)- Ngày 31-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị, được sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 16-10-2025.

Phê chuẩn, điều động hàng loạt vị trí lãnh đạo Khánh Hòa - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao các quyết định cho ông Lâm Đông (thứ 2 phải qua) và ông Lữ Thanh Hải (thứ 3 từ trái qua)

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 29-10-2025.

Phê chuẩn, điều động hàng loạt vị trí lãnh đạo Khánh Hòa - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, gồm: Ông Bùi Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Sơn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Sanh - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phê chuẩn, điều động hàng loạt vị trí lãnh đạo Khánh Hòa - Ảnh 3.

Nhiều cán bộ của tỉnh Khánh Hòa được điều động, bổ nhiệm các chức vụ mới.

Ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Nguyễn Như Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Đàm Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh.

Ông Mai Hữu Bảo Huy, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng.

Ông Lê Hồng Phương, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tin liên quan

Khánh Hòa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Khánh Hòa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO)- HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua kết quả bầu ông Lâm Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII

Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng

(NLĐO)- Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều vị trí quan trọng, trong đó có vị trí Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc 2 sở Công Thương, Tư pháp

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng hằng năm 11-12%

(NLĐO)- Đại hội đề ra 6 giải pháp chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

tổ chức hội nghị ban tổ chức ủy ban thường vụ quốc hội Khánh Hòa công tác cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo